Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thay biểu tượng "bò tót tấn công" sau 25 năm?

Những ngày gần đây, nhiều nhà đầu tư không khỏi chú ý khi trước trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tại số 16 Võ Văn Kiệt xuất hiện một biểu tượng mới: tượng “bò tót tấn công” màu vàng óng, dáng húc mạnh về phía trước.

Tác phẩm này thay thế cho nhóm tượng “bò – gấu” từng đặt tại đây từ tháng 7-2020, thời điểm HOSE chính thức đưa trụ sở vào vận hành. Hiện bức tượng vẫn trong giai đoạn hoàn thiện nên khu vực xung quanh được rào chắn.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ lãnh đạo HoSE để tìm hiểu về việc thay đổi mang tính biểu tượng này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Biểu tượng "Bò tót tấn công" vừa mới hoàn thành tại HoSE thay cho hình ảnh bò -gấu đấu nhau

Theo tìm hiểu, trên thị trường chứng khoán có hai hình tượng “bò tót” và “gấu” được sử dụng phổ biến. Bò tót (bull) tượng trưng cho xu hướng giá đi lên (uptrend) bởi động tác húc sừng lao về phía trước, trong khi gấu (bear) lại đại diện cho xu hướng giảm (downtrend), động tác vồ và đè xuống thể hiện quan điểm bi quan về thị trường.

Từ đó, giới đầu tư hình thành cách gọi “thị trường bò tót” (bull market) khi giá chứng khoán tăng kéo dài và “thị trường gấu” (bear market) khi giá giảm sâu.

Hình ảnh bò - gấu đấu nhau trước đây

Hình tượng “bò – gấu đối đầu” vốn đặt tại HoSE từ năm 2020 hàm ý thị trường luôn tồn tại sự giằng co giữa lực mua và lực bán.

Nay, việc thay thế bằng mẫu “bò tót tấn công” (charging bull) được giới đầu tư xem là tín hiệu mới, thể hiện kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng bền vững của thị trường trong giai đoạn sắp tới.

Biểu tượng mới không chỉ là thay đổi về mặt hình thức mà còn mang ý nghĩa thông điệp: thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng đến sự vươn lên mạnh mẽ, thay vì đặt nặng sự đối kháng.

Biểu tượng "bò tót tấn công" mới tại HoSE (Võ Văn Kiệt)

Giới phân tích cho rằng thông điệp này càng có cơ sở khi năm 2025 được xem là cột mốc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tháng 10-2025, FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Sự kiện nâng hạng được dự báo giúp Việt Nam thu hút hàng chục tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, hướng đến dòng vốn ổn định, dài hạn hơn.

Năm 2025 cũng đánh dấu 25 năm hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam, với những dấu ấn đáng kể. Tính đến ngày 31-10-2025, HoSE có 670 mã chứng khoán niêm yết, trong đó 394 mã cổ phiếu, tổng khối lượng niêm yết gần 195,24 tỉ chứng khoán.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 7,25 triệu tỉ đồng, tương đương 63,02% GDP năm 2024 và chiếm hơn 94,18% vốn hóa cổ phiếu toàn thị trường. Hiện sàn HoSE có 50 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỉ USD, trong đó 3 doanh nghiệp trên 10 tỉ USD.

Cận cảnh biểu tượng bò tót mới tại HoSE



