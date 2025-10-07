HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trước thềm nâng hạng, HoSE ra mắt sản phẩm đầu tư mới

(NLĐO)- Chỉ số VNDIVIDEND dự kiến bao gồm từ 10-20 cổ phiếu được lựa chọn từ danh sách cổ phiếu thành phần của rổ VNAllshare.

Ngày 6-10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ban hành Quyết định Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức "Vietnam Dividend Growth Index - VNDIVIDEND".

Trong đó, khả năng duy trì việc phân phối lợi nhuận đến cổ đông là yếu tố then chốt trong tiêu chí lựa chọn.

Theo văn bản công bố, chỉ số VNDIVIDEND dự kiến bao gồm từ 10-20 cổ phiếu được lựa chọn từ danh sách cổ phiếu thành phần của rổ VNAllshare.

Về tiêu chí sàng lọc, cổ phiếu được chọn vào rổ VNDIVIDEND phải đáp ứng các điều kiện về thời gian niêm yết là phải từ 5 năm trở lên; giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn 2.000 tỉ đồng; giá trị giao dịch hàng ngày từ 8-10 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế dương trong 4 quý gần nhất.

Từ danh sách cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí nêu trên, hệ thống sẽ tiếp tục chọn các mã có tỉ lệ chi trả cổ tức so với trung bình 3 năm (DIVIDEND-RATIO) đạt trên 80% nếu đã thuộc rổ chỉ số kỳ trước, hoặc trên 100% nếu chưa có trong rổ. 

DIVIDEND-RATIO được tính bằng tỉ lệ chi trả cổ tức của năm T-2 (trước 2 năm so với thời điểm xem xét) so với trung bình 3 năm liền kề trước đó (T-3, T-4, T-5).

Sau đó, tùy theo số lượng cổ phiếu đáp ứng điều kiện, rổ chỉ số chính thức sẽ gồm tối đa 20 mã có DIVIDEND-RATIO và giá trị giao dịch cao nhất, hoặc tối thiểu 10 mã nếu nguồn cổ phiếu lựa chọn hạn chế.

Trước đó, HoSE cũng giới thiệu 2 chỉ số mới vào tháng 8-2025, bao gồm VNMITECH, theo dõi nhóm doanh nghiệp công nghiệp hiện đại và công nghệ và Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth), phản ánh nhóm doanh nghiệp tăng trưởng nổi bật trên thị trường.

Tin liên quan

HOSE thông tin về ngày đầu tiên vận hành Hệ thống KRX

HOSE thông tin về ngày đầu tiên vận hành Hệ thống KRX

(NLĐO)- Theo đánh giá sơ bộ, trong ngày giao dịch đầu tiên, Hệ thống KRX đã kết nối thông suốt, vận hành ổn định và an toàn.

Cổ phiếu chứng khoán vừa chuyển sàn lên HOSE có gì đặc biệt?

(NLĐO) – Hơn 204 triệu cổ phiếu của chứng khoán DSC chính thức niêm yết lên sàn HOSE trong bối cảnh lợi nhuận quý III của công ty này tăng mạnh.

chi trả cổ tức Sở giao dịch chứng khoán trả cổ tức chỉ số theo dõi cổ phiếu
