Sở GTVT Bình Dương nói gì về đề xuất nâng tốc độ trên đường Mỹ Phước - Tân vạn

Liên quan đến đề xuất của Sở GTVT tỉnh Bình Dương trình Chủ tịch UBND tỉnh này về việc nâng tốc độ tối đa cho phép trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ Kho logistics TBS đến ĐT.741, nhiều người băn khoăn rằng đoạn đường này có mật độ dân cư đông đúc, đi qua 3 thành phố sôi động bậc nhất Bình Dương là Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Do đó, lưu lượng phương tiện di chuyển dày đặc, lại thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm, liệu đề xuất này có khả thi.

Cụ thể, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đề xuất cho phép các phương tiện lưu thông trên làn đường sát dải phân cách dành cho ô tô con, ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở xuống là 70km/h thay cho hiện hữu là 60km/h, các làn xe còn lại giữ nguyên tốc độ 60km/h.

Ngoài ra, sở còn bổ sung các biển báo tốc độ tối đa cho phép của xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, kể cả xe điện và các loại xe tương tự là 40km/h.

Đường Mỹ Phước- Tân Vạn đoạn qua TP Thuận An

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương, cho biết sở đã đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khi điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Cụ thể như điều tiết giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ; cải tạo dải phân cách giữa để bố trí bổ sung pha đèn, làn đường rẽ trái; bố trí vạch sơn dẫn đường phương tiện qua giao lộ.

Đồng thời, sở cũng sẽ phối hợp đóng dải phân cách tại 4 vị trí trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tháo dỡ vòng xoay tại giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Võ Văn Kiệt (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một), điều tiết giao thông bằng tín hiệu giao thông, bố trí pha đèn và làn đường rẽ trái, bố trí vạch sơn…

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã đồng ý với đề xuất của Sở về việc điều chỉnh tốc độ trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn đoạn qua địa bàn TP Bến Cát.

Cụ thể, các làn xe sẽ được quy định tốc độ như sau: Đối với làn xe ô tô, làn 1 (bên phải) là 60km/h; làn 2 (làn giữa) là 70km/h và làn 3 (bên trái) là 80km/h. Riêng làn dành cho xe máy là 60km/h.

Việc điều chỉnh tốc độ trên đoạn đường này được người dân và doanh nghiệp rất ủng hộ, bởi vì đường rộng từ 6-10 làn xe nhưng mật độ dân cư thưa thớt, lượng xe không quá nhiều. Điều này gây lãng phí thời gian của doanh nghiệp, trong khi đây là tuyến đường huyết mạch nối các KCN Mỹ Phước 1, 2, 3, Bàu Bàng với những kho bãi, cảng biển.

Theo ông Nguyễn Thanh Thuận, ngoài điều chỉnh tốc độ trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn, Sở cũng đang cho rà soát lại một số tuyến đường liên tỉnh để tính toán lại tốc độ cho phù hợp.