HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Số hóa bảo hiểm xã hội cho lực lượng công an, trả lương hưu qua VneID

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sổ bảo hiểm xã hội điện tử trong lực lượng CAND sẽ có thông tin, giá trị pháp lý như sổ giấy nhưng được quản lý trên tài khoản định danh điện tử.

Bộ Công an vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định việc cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân.

Số hóa bảo hiểm xã hội điện tử cho lực lượng công an qua VNeID - Ảnh 1.

Số hóa bảo hiểm xã hội cho lực lượng công an, trả lương hưu qua VneID. Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo thông tư, đối tượng áp dụng gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên, công nhân công an và người lao động làm việc theo các loại hợp đồng trong lực lượng công an. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành này.

Theo cơ quan soạn thảo, sổ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ có thông tin, giá trị pháp lý như sổ giấy nhưng được quản lý trên tài khoản định danh điện tử và được cấp chậm nhất vào ngày 1-1-2026.

Sổ điện tử có các thông tin cơ bản như họ tên, mã số bảo hiểm xã hội, ngày tháng năm sinh và tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Mã số bảo hiểm xã hội là mã số định danh cá nhân của cán bộ, chiến sĩ được cấp theo quy định.

Bộ Công an và Bộ Tài chính sẽ xây dựng quy định về kết nối và chia sẻ thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, do cơ quan công an quản lý.

Trước đó Bảo hiểm xã hội có công văn về sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 1-8-2025 và hoàn thành chuyển đổi trong quý 1-2026.

Ngành công an cũng đang nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, trong đó có cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục được thông báo qua tin nhắn tự động do Tổng công ty viễn thông MobiFone thực hiện. Thông tư cũng đề xuất quy định cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm cài đặt ứng dụng theo dõi thông tin sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Công an đang đề xuất bổ sung quy định các khoản chi trả trực tuyến như lương hưu, bảo hiểm hoặc hỗ trợ an sinh khác qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Dự kiến chức năng "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID sẽ là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví viễn thông và các hình thức thanh toán khác. Tài khoản này sẽ dùng để chuyển khoản chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm xã hội…

Cơ quan bảo hiểm xã hội nêu rõ các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm sẽ chuyển khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc các gói hỗ trợ từ ngân sách qua VNeID, trong đó có yêu cầu kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Hiện có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Tin liên quan

Bộ máy mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ máy mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(NLĐO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức áp dụng cơ cấu tổ chức bộ máy mới với 14 đơn vị tham mưu tại trung ương, giảm 7 đầu mối sau sắp xếp

Người tham gia BHXH sau 1-7-2025 không được rút bảo hiểm xã hội một lần

(NLĐO)- Người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần, song với những người tham gia bảo hiểm xã hội từ sau ngày luật có hiệu lực từ 1-7-2025 sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần

Quốc hội thảo luận 2 phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần

(NLĐO) - Sáng 27-5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

bảo hiểm xã hội bảo hiểm Bộ Công an công an nhân dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo