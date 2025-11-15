Bộ Công an vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định việc cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân.



Số hóa bảo hiểm xã hội cho lực lượng công an, trả lương hưu qua VneID. Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo thông tư, đối tượng áp dụng gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên, công nhân công an và người lao động làm việc theo các loại hợp đồng trong lực lượng công an. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành này.

Theo cơ quan soạn thảo, sổ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ có thông tin, giá trị pháp lý như sổ giấy nhưng được quản lý trên tài khoản định danh điện tử và được cấp chậm nhất vào ngày 1-1-2026.

Sổ điện tử có các thông tin cơ bản như họ tên, mã số bảo hiểm xã hội, ngày tháng năm sinh và tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Mã số bảo hiểm xã hội là mã số định danh cá nhân của cán bộ, chiến sĩ được cấp theo quy định.

Bộ Công an và Bộ Tài chính sẽ xây dựng quy định về kết nối và chia sẻ thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, do cơ quan công an quản lý.

Trước đó Bảo hiểm xã hội có công văn về sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 1-8-2025 và hoàn thành chuyển đổi trong quý 1-2026.

Ngành công an cũng đang nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, trong đó có cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục được thông báo qua tin nhắn tự động do Tổng công ty viễn thông MobiFone thực hiện. Thông tư cũng đề xuất quy định cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm cài đặt ứng dụng theo dõi thông tin sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Công an đang đề xuất bổ sung quy định các khoản chi trả trực tuyến như lương hưu, bảo hiểm hoặc hỗ trợ an sinh khác qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Dự kiến chức năng "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID sẽ là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví viễn thông và các hình thức thanh toán khác. Tài khoản này sẽ dùng để chuyển khoản chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm xã hội…

Cơ quan bảo hiểm xã hội nêu rõ các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm sẽ chuyển khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc các gói hỗ trợ từ ngân sách qua VNeID, trong đó có yêu cầu kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Hiện có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.