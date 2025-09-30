Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

MAI CHI

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất giao Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất từ năm 2027 thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT từ 95% lên 100% cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và người thuộc hộ gia đình cận nghèo (quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 12 Luật BHYT 2024).

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội- Ảnh 1.

Hiện nay, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có mức hưởng BHYT 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế cho biết hiện nay, mức hưởng BHYT được quy định tại Điều 22 Luật BHYT 2024, nên cần phải có nghị quyết của Quốc hội mới có thể thực hiện được. Trước mắt, sẽ thực hiện đối với một số nhóm đối tượng và thực hiện theo lộ trình đối với các nhóm đối tượng còn lại theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, người thuộc hộ gia đình cận nghèo thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và có mức hưởng BHYT 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Riêng những người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT, tức được cấp thẻ BHYT miễn phí. 

Theo quy định của Luật BHXH 2024, từ ngày 1-7, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có mức hưởng BHYT 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trong khi đó, trước ngày 1-7, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (hiện được thay thế bằng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội) có mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám chữa bệnh. Điều này phát sinh bất cập.

Do đó, đề xuất nêu trên của Bộ Y tế dựa trên cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của lĩnh vực y tế hiện nay nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngoài đề xuất nêu trên, Bộ Y tế cũng đề xuất giao Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân. Đồng thời, đề xuất từ năm 2026, tiếp tục triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ BHYT để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho các đối tượng chưa được pháp luật quy định về nguồn kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe định kỳ.

Tin liên quan

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hưởng mức BHYT thế nào?

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hưởng mức BHYT thế nào?

(NLĐO) - Số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ước tính khoảng 1,5 triệu người

Nhiều địa phương nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội

(NLĐO) - Một số địa phương như TP HCM, Quảng Ninh đã nâng trợ cấp hưu trí xã hội thêm 150.000 - 200.000 đồng/tháng, cao hơn mức quy định hiện nay.

Không có lương hưu, người 75 tuổi trở lên được trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng

(NLĐO) - Người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được trợ cấp 500.000 đồng/tháng; với hộ nghèo, cận nghèo, chỉ cần từ 70 tuổi là đủ điều kiện.

chế độ hưu trí khám chữa bệnh lương hưu BHYT Mức hưởng BHYT hưu trí xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo