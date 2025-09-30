Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất từ năm 2027 thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT từ 95% lên 100% cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và người thuộc hộ gia đình cận nghèo (quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 12 Luật BHYT 2024).

Hiện nay, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có mức hưởng BHYT 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế cho biết hiện nay, mức hưởng BHYT được quy định tại Điều 22 Luật BHYT 2024, nên cần phải có nghị quyết của Quốc hội mới có thể thực hiện được. Trước mắt, sẽ thực hiện đối với một số nhóm đối tượng và thực hiện theo lộ trình đối với các nhóm đối tượng còn lại theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, người thuộc hộ gia đình cận nghèo thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và có mức hưởng BHYT 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Riêng những người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT, tức được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Theo quy định của Luật BHXH 2024, từ ngày 1-7, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có mức hưởng BHYT 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trong khi đó, trước ngày 1-7, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (hiện được thay thế bằng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội) có mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám chữa bệnh. Điều này phát sinh bất cập.

Do đó, đề xuất nêu trên của Bộ Y tế dựa trên cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của lĩnh vực y tế hiện nay nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngoài đề xuất nêu trên, Bộ Y tế cũng đề xuất giao Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân. Đồng thời, đề xuất từ năm 2026, tiếp tục triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ BHYT để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho các đối tượng chưa được pháp luật quy định về nguồn kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe định kỳ.