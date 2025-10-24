HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Môi trường

Số hóa canh tác hữu cơ bưởi da xanh

Bài và ảnh: Hoa Nắng

Trang trại bưởi da xanh Hùng Hạnh của ông Nguyễn Hùng Anh (70 tuổi; ngụ xã Óc Eo, An Giang) thường xuyên cung cấp số lượng lớn sản phẩm ra thị trường trong nước

Năm 2016, ông Hùng chuyển đổi từ canh tác lúa sang trồng bưởi da xanh. Với hơn 5 ha bưởi, ông Hùng xác định ngay từ đầu sẽ áp dụng phương pháp canh tác an toàn kết hợp công nghệ cao. Nhờ vậy, ông chỉ cần ngồi nhà ấn nút là hệ thống tưới cây sẽ hoạt động mà không cần thuê nhân công. Đặc biệt, trang trại bưởi da xanh của ông Hùng còn được "số hóa" bằng phần mềm quản lý từ quá trình sinh trưởng, canh tác, thu hoạch… Từng cây bưởi trong trang trại đều được đánh số định danh, cập nhật lịch trình chăm sóc, thời điểm thu hoạch... Khách hàng, đối tác thu mua sản phẩm bưởi từ trang trại của ông Hùng có thể kiểm tra, giám sát quá trình canh tác ngay trên Internet.

Hiện nay, với khoảng 3.000 cây bưởi trưởng thành, trang trại bưởi da xanh Hùng Hạnh (được ghép từ tên ông và tên vợ) cung cấp ra thị trường 80 tấn trái/năm, mang lại thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm cho vợ chồng ông Hùng.

Nói về canh tác bưởi da xanh theo hướng hữu cơ, ông Hùng cho biết nhiều năm qua ông đã hợp tác với một doanh nghiệp chế biến thủy sản để thu gom phế phẩm, xay nhỏ và thủy phân để làm phân bón dạng lỏng cho cây. Khâu bón phân cũng được hiện đại hóa bằng cách hòa với nước trong các bể lớn, vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt là phân được dẫn đến từng gốc cây; qua đó tiết kiệm hàng trăm ngày công lao động so với bón phân thông thường.

Số hóa canh tác hữu cơ bưởi da xanh - Ảnh 1.

Ông Hùng tại trang trại bưởi da xanh Hùng Hạnh

Ngoài ra, toàn bộ rác thải, chất thải của gia cầm được nuôi trong trang trại và phân bò mua từ những hộ dân gần nhà cũng được ông Hùng ủ mục để bón cho cây. Ông Hùng còn cho thu gom toàn bộ bưởi rụng, bưởi không đạt chất lượng để ủ men EM làm phân bón cho chính cây bưởi.

"Trồng theo hướng hữu cơ, cây tuy cho trái nhỏ nhưng trọng lượng rất nặng, vị ngọt hơn nhiều so với phương pháp bón phân hóa học. Cây được bón đủ phân hữu cơ sẽ chống lại được nhiều loại sâu bệnh, cho nhiều trái đạt chất lượng và có thể bảo quản từ 1-2 tháng sau khi hái" - ông Hùng khẳng định.

Được công nhận sản phẩm hữu cơ và sản xuất theo quy trình VietGAP, từng trái bưởi xuất bán khỏi trang trại Hùng Hạnh đều được dán mã QR, giúp truy xuất nguồn gốc xuất xứ một cách minh bạch... Đây chính là nền tảng quan trọng để ông Hùng triển khai các thủ tục, nhằm mở rộng xuất khẩu sản phẩm bưởi da xanh ra thị trường quốc tế.

Một lãnh đạo của UBND xã Óc Eo nhận xét trang trại bưởi da xanh của ông Hùng là mô hình kiểu mẫu của xã trong lĩnh vực trồng trọt. Với diện tích chuyên canh lớn nhất xã, trang trại đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đây là mô hình tạo bước đột phá trong phương thức sản xuất, đồng thời lan tỏa hiệu quả để nhiều hộ gia đình khác có thể học tập và áp dụng kinh nghiệm.

