Tin từ cục Hàng không Việt Nam, tính tới tháng 7-2024, tổng số máy bay của các hãng hàng không Việt Nam là 195 chiếc, giảm 36 chiếc. Trong đó, đang khai thác 167 chiếc, giảm 51 chiếc so với cùng kỳ năm 2023.



Như vậy, tỉ lệ máy bay khai thác năm 2024 giảm xuống chỉ còn 85,6%, trong khi tỉ lệ này năm 2023 đạt 94,4%. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất máy bay.

Tính tới tháng 7-2024, Vietnam Airlines đang khai thác 82 máy bay trên tổng số 96 máy bay của hãng. Thời gian khai thác trung bình đội máy bay đạt 13 giờ/máy bay/ngày.

Vietjet Air hiện khai thác 73/85 máy bay của hãng. Thời gian khai thác trung bình đội máy bay đạt 14,5 giờ/máy bay/ngày.

Vietravel Airlines đang vận hành 3 máy bay. Thời gian khai thác trung bình đội máy bay đạt 11,5 giờ/máy bay/ngày.

Bamboo Airways vận hành 8/9 máy bay. Thời gian khai thác trung bình đội máy bay đạt 12,5 giờ/ngày.

Pacific Airlines bắt đầu khai thác trở lại từ ngày 26-6-2024 với 1 máy bay A321.

Do máy bay khai thác giảm mạnh, các hãng hàng không Việt Nam đã tích cực tìm kiếm, đàm phán thuê máy bay nhằm bổ sung, thay thế cho các máy bay đang dừng khai thác.

Đồng thời, các hãng thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và tăng tải cung ứng như: Điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác máy bay, giảm thời gian quay đầu máy bay để chuyển tiếp chặng bay, tối ưu hóa thời gian khai thác máy bay trong ngày, tăng cường các chuyến bay vào khung giờ chiều, tối.

Với các giải pháp này, thị trường hàng không dần tăng trở lại, đặc biệt là thị trường quốc tế. Đồng thời, do khó khăn về đội máy bay nên các hãng phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa, sản lượng vận chuyển nội địa chỉ đạt 80% so với trước dịch. Sản lượng hành khách của các hãng hàng không Việt Nam cả nội địa và quốc tế đạt 26,3 triệu khách, giảm nhẹ (6,3%) so với cùng kỳ năm 2023.

Trước tình trạng thiếu máy bay khai thác, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn hàng không 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 vừa diễn ra, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không ngoài việc tối ưu hoá thời gian sử dụng máy bay để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, cần phải thực hiện đầy đủ quy trình khai thác, chương trình bảo dưỡng máy bay đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn.

Yêu cầu các nhân viên hàng không (phi công, nhân viên kỹ thuật) phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ đúng, đủ nội dung Tài liệu hướng dẫn, quy trình khai thác,bảo dưỡng đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn.

Đối với việc thiếu tàu bay do nhà sản xuất triệu hồi động cơ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị các hãng hàng không báo cáo rõ các phương án cần được Nhà nước hỗ trợ. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, tìm giải pháp để Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.