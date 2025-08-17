Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.

Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà thiên văn Kaya Han Taş từ Đại học Amsterdam (Hà Lan) đã chỉ ra rằng hành tinh mang tên TOI-2431 b đang trên đà tự hủy diệt.

Thế giới này được xác định nhờ dữ liệu từ "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA. Nó quay quanh TOI-2431, một ngôi sao loại K nằm cách chúng ta khoảng 117 năm ánh sáng.

Một hành tinh giống Trái Đất đang tự hủy diệt giữa trời - Ảnh 1.

Số phận hành tinh TOI-2431 rất bi thảm - Ảnh đồ họa: NASA/ESA/A. Schaller

Kết quả phân tích cho thấy hành tinh TOI-2431 b có bán kính khoảng 1,53 lần bán kính Trái Đất, đưa nó vào nhóm mà các nhà khoa học thường gọi là "hành tinh kích cỡ Trái Đất"

Kích cỡ này khiến nó trở thành mục tiêu được quan tâm trong cuộc săn tìm các thế giới có sự sống. Tuy nhiên, các yếu tố khác cho thấy TOI-2431 b như một phiên bản "địa ngục" của Trái Đất.

Ngôi sao mẹ của TOI 2431 b chỉ mát hơn Mặt Trời một chút, nhưng hành tinh này lại quay quanh sao mẹ với quỹ đạo cực hẹp, chỉ mất 5,4 giờ để đi hết một vòng.

Quỹ đạo cực đoan này đã đưa nó vào danh sách những hành tinh có chu kỳ ngắn nhất trong nhóm khoảng 100 hành tinh chu kỳ cực ngắn (USP) mà TESS từng nhận diện.

Điều đó tạo nên nhiệt độ bề mặt trung bình khoảng 2.000 độ K (1.700 độ C). Với nhiệt độ này, hành tinh có thể bị bao phủ trong dung nham nóng chảy giống như Trái Đất sơ khai. Tuy nhiên biển dung nham ở đây sẽ không bao giờ nguội đi như ở Trái Đất.

Mặc dù kích cỡ gần với Trái Đất, TOI-2431 b lại nặng bất thường: Gấp 6,2 lần hành tinh của chúng ta.

Con số này có thể phản ánh lịch sử khốc liệt của hành tinh. Nó có thể từng lớn hơn rất nhiều, nhưng đã bị tước bỏ khí quyển, bào mòn đến tận lõi đá do việc tiếp xúc liên tục với bức xạ thảm khốc từ sao mẹ.

Không những vậy, các tính toán cho thấy TOI-2431 b đang chịu tương tác thủy triều quá mạnh với sao mẹ đến nỗi gây ra hiện tượng "biến dạng thủy triều" và suy thoái quỹ đạo. Chính hành tinh cũng đã bị nén thành hình dạng quả bóng bầu dục.

Nói cách khác, nó đang có xu hướng đi theo một đường xoắn ốc, ngày càng gần với sao mẹ. Đến một lúc nào đó, hai thiên thể sẽ gần nhau đến mức hành tinh bị sao mẹ xé toạc và nuốt chửng.

Tin liên quan

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

(NLĐO) - Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.

Lộ mặt "hung thủ" làm sụp đổ văn minh Maya 1.000 năm trước

(NLĐO) - Nhũ đá bên trong một hang động bang Yucatan - Mexico đã tiết lộ về 8 giai đoạn tàn khốc mà người Maya từng hứng chịu.

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

(NLĐO) - Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.

Hành tinh Trái Đất TOI-2431 b
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo