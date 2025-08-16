Lộ mặt "hung thủ" làm sụp đổ văn minh Maya 1.000 năm trước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Lộ mặt "hung thủ" làm sụp đổ văn minh Maya 1.000 năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Nhũ đá bên trong một hang động bang Yucatan - Mexico đã tiết lộ về 8 giai đoạn tàn khốc mà người Maya từng hứng chịu.

Từ lâu, các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng yếu tố bất lợi từ môi trường có thể là lý do chính khiến văn minh Maya bước vào giai đoạn suy vong từ hơn 1.000 năm trước.

Giờ đây, một khối nhũ đá sâu bên trong hang Grutas Tzabnah ở bang Yucatán của Mexico đã đem lại câu trả lời, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science Advance.

Lộ mặt "hung thủ" làm sụp đổ văn minh Maya 1.000 năm trước- Ảnh 1.

Hang động Grutas Tzabnah, nơi các nhà khoa học thu thập nhũ đá và tìm ra thủ phạm khởi đầu giai đoạn suy tàn của văn minh Maya - Ảnh: Mark Brenne

"Giai đoạn này trong lịch sử Maya là chủ đề gây chú ý trong nhiều thế kỷ. Đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây ra sự sụp đổ, như thay đổi tuyến đường thương mại, xung đột hoặc hạn hán nghiêm trọng, dựa trên bằng chứng khảo cổ" - đồng tác giả Daniel H. James từ Đại học Cambridge (Anh) cho biết.

Theo Live Science, lần này TS James và các cộng sự đã kết hợp dữ liệu khảo cổ học với bằng chứng khí hậu bằng cách phân tích các lớp sinh trưởng từ khối nhũ đá nói trên.

Giống như các vòng cây, các lớp này ghi lại thông tin về lượng nước mà măng đá nhận được từ nước nhỏ giọt từ trần hang trong một năm nhất định.

Sự thay đổi trong thành phần hóa học của mỗi lớp đã cung cấp cho các nhà khoa học thông tin về lượng mưa trong mùa mưa hàng năm ở khu vực, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10.

Nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy có tới 8 đợt hạn hán mùa mưa kéo dài hơn ba năm từ năm 871 đến năm 1021, một số đợt chỉ cách nhau một năm.

Với thời điểm hơn 1.000 năm trước, điều này là án tử với một nền văn minh. Nền nông nghiệp phát triển rực rỡ của người Maya có thể đã bị tàn phá nghiêm trọng, gây ra nạn đói.

Mặc dù người Maya trong khu vực đã quản lý nước cẩn thận trong các hồ chứa và bể chứa, nhưng hạn hán có thể đủ nghiêm trọng để gây bất ổn cho thủ phủ Uxmal của khu vực, gây nên sự sụp đổ về mặt chính trị.

Một số thành bang được cho là đã phục hồi được về mặt cơ bản sau giai đoạn thảm khốc này, nhưng mãi mãi không còn là Đế chế Maya thịnh vượng thời kỳ trước.

Nền văn minh này đã đi vào giai đoạn suy tàn kể từ thời kỳ hạn hán cho đến khi bị người Tây Ban Nha đánh dấu chấm hết vào thế kỷ XVI.

Tin liên quan

Nơi lục địa tách làm 3, con người đầu tiên thoát lốt vượn ra đời?

Nơi lục địa tách làm 3, con người đầu tiên thoát lốt vượn ra đời?

(NLĐO) - Một hóa thạch 2,78 triệu năm tuổi cho thấy Ethiopia có thể là nơi con người thực thụ đầu tiên - tức thành viên sơ khai của chi Homo - ra đời.

Phát hiện cầu ánh sáng khổng lồ nối liền 2 thiên hà

(NLĐO) - Bên trong cụm thiên hà Abell 3667 tồn tại một cấu trúc giống như cây cầu, dài hàng triệu năm ánh sáng và xây bằng những ngôi sao.

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

(NLĐO) - Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.

nhũ đá Maya Văn minh Maya nạn đói hạn hán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo