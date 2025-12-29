HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026

Bài-ảnh: Minh Khuê

(NLĐO) - Những nhiệm vụ trọng điểm trong hoạt động của Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP HCM năm 2026 đã được phát động vào ngày 29-12

Ba việc "cần làm ngay" trong năm 2026

"Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa và thể thao TP HCM" do Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP HCM tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát TP HCM, vào ngày 29-12.

Tham dự hội nghị có các đại biểu: ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP HCM…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng có ý kiến về những việc Sở VH-TT TP HCM cần làm ngay trong năm 2026. Theo ông, TP HCM mở rộng địa giới hành chính, TP HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu khi sáp nhập sẽ tạo ra không gian văn hóa mở, mang tính hiện đại và giàu tính bản sắc Việt Nam, bản sắc văn hóa Nam Bộ.

"Sở VH-TT TP HCM có nhiệm vụ viết tiếp câu chuyện "không gian văn hóa mở", làm sâu sắc nội dung này ngay trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong đó có nghị quyết Đại hội XIV. Sở phải chủ động nghiên cứu để tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP HCM chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chú trọng đến cơ chế chính sách, đào tạo, đầu tư" - ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 2.

Cùng chụp ảnh lưu niệm

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 4.

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 5.

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng VH-TT-DL - phát biểu

"Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 24-11, ngày Bác Hồ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và sau này, nhiệm kỳ này tổ chức lần thứ hai dưới sự chủ trì của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - là Ngày văn hóa Việt Nam. Ngày này sẽ được đưa vào Luật lao động để nhân dân được thụ hưởng văn hóa.

Công chức, người lao động trong các đơn vị được nghỉ hưởng lương. Những điểm mới này cần được tính toán, xem xét, làm sâu sắc hơn, cần tham mưu đúng, trúng, được những vấn đề này để văn hóa thấm sâu vào trong mọi mặt của đời sống xã hội" - ông Nguyễn Văn Hùng nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói thêm, Sở VH-TT TP HCM cần giữ vai trò dẫn dắt, tăng cường kiểm tra, định hướng nội dung và trong những trường hợp phải làm thì chỉ làm những việc xứng tầm quốc gia, khu vực, không chạy theo sự vụ. Cần nâng tầm đội ngũ, ở tầm hoạch định, thiết kế chiến lược.

Sở VH-TT TP HCM cũng cần quan tâm việc sắp xếp bộ máy, con người để làm công tác văn hóa, thể thao cấp cơ sở. Bộ máy cán bộ cần tiếp tục được đào tạo, tính toán và được truyền lửa.

Phát động phong trào thi đua năm 2026

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, triển khai phát động phong trào thi đua năm 2026.

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 7.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Sở sẽ tham mưu cho Thành ủy, UBND TP HCM kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XIV của Đảng về VH-TT; Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các loại hình nghệ thuật thể thao, lễ hội truyền thống đặc trưng của TP HCM;

Tổ chức chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn, chất lượng cao, trọng tâm, trọng điểm với phương châm đa dạng hình thức, phong phú thể loại, đặc sắc nội dung; Cập nhật, bổ sung, đề xuất, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả các ngành Công nghiệp văn hóa TP HCM đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, kết hợp phát triển kinh tế thể thao và kinh tế truyền thông;

Triển khai 5 sáng kiến trọng điểm, thực hiện cam kết khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO về điện ảnh, chung tay cùng các thành viên toàn cầu phát triển bền vững trên lĩnh vực văn hóa, sáng tạo; Đăng cai, phối hợp, tổ chức thành công đại hội thể thao toàn quốc; Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, báo chí, xuất bản;

Quan tâm, hướng dẫn các thiết chế văn hóa cơ sở, đội ngũ làm văn hóa cơ sở; Đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, hướng tới quản lý văn hóa môi trường số; Phát huy thế mạnh mặt trận ngoại giao văn hóa, giao lưu hợp tác quốc tế, quảng bá đất nước, con người Việt Nam.

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 8.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Trước đó, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, báo cáo tổng kết rằng trong năm 2025, Sở đã có nhiều thành tựu như phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện quan trọng của quốc gia, đặc biệt Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) được tổ chức quy mô cấp quốc gia, tạo không khí trang trọng, ấn tượng sâu sắc bạn bè quốc tế.

Chương trình "Sắc màu Thành phố Bác" lần đầu tiên thực hiện, quy tụ nhiều hình thức biểu diễn. Sở đã chủ trì thực hiện các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) với Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Hà Nội.

Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) chủ đề "TP HCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca", thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, tác giả và nhóm tác giả từ khắp nơi trên cả nước tham gia. Kết quả, có 83 tác phẩm đoạt giải trong cuộc vận động lần này.

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 10.

Công bố và trao quyết định khen thưởng các cấp

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 11.

Sở VH-TT TP HCM: Những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026 - Ảnh 12.

Tin liên quan

Sở VH-TT TP HCM sẽ hỗ trợ chương trình "Sân khấu học đường"

Sở VH-TT TP HCM sẽ hỗ trợ chương trình "Sân khấu học đường"

Sở VH-TT TP HCM đang triển khai kế hoạch thực hiện đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn TP HCM" một cách đồng bộ, trong đó có nội dung phối hợp biểu diễn và giảng dạy trong môi trường học đường

Lựa chọn cán bộ văn hóa trong giai đoạn sáp nhập: Trách nhiệm và sứ mệnh

NLĐO) - Cán bộ văn hóa phải đủ nhiệt huyết để dẫn dắt cộng đồng bước vào một tương lai mới mà không đánh mất cội rễ

Sứ mệnh quan trọng của văn hóa TP HCM

Trong năm 2025, TP HCM phấn đấu trở thành "Thành phố điện ảnh" và đề nghị UNESCO công nhận địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới

Hội nghị tổng kết phát động thi đua Sở VH-TT TP HCM nhiệm vụ trọng điểm 2026
