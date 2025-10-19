Khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM

Sáng 18-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo thành phố, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, văn học - nghệ thuật TP HCM luôn giữ vai trò tiên phong, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Đội ngũ văn nghệ sĩ TP HCM không ngừng nỗ lực sáng tạo, để lại nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của nhân dân.

Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, tôn vinh giá trị nhân văn, phê phán tiêu cực, góp phần cổ vũ tinh thần đổi mới của thành phố. Trong giai đoạn hội nhập, nền văn học - nghệ thuật TP HCM tiếp tục lan tỏa nguồn cảm hứng sáng tạo; các đề tài đa dạng như lịch sử, đương đại, tình yêu, gia đình, khát vọng tuổi trẻ… đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - khẳng định thành phố luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng của đội ngũ văn nghệ sĩ. "Các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của thành phố luôn tiên phong trong hội nhập và đổi mới sáng tạo, nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc, định hình những nét đặc trưng riêng của TP HCM. Đây chính là nền tảng quan trọng, đáp ứng yêu cầu chiến lược trong xây dựng và phát triển nền văn học - nghệ thuật của thành phố trong giai đoạn mới".

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan triển lãm Báo chí - Xuất bản phục vụ hội nghị. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đến nay, thành phố có gần 6.000 hội viên thuộc 9 hội chuyên ngành. Các hội văn học - nghệ thuật hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, trở thành mái nhà nghề nghiệp quy tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Công tác xã hội hóa nghệ thuật được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật… tư nhân phát triển mạnh mẽ, nâng cao thụ hưởng của nhân dân.

Cùng với phát triển sáng tác, TP HCM đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng và không gian sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Các chương trình nghệ thuật quy mô như Lễ hội Âm nhạc Hozo, Lễ hội Sông nước, Lễ hội "Sắc màu thành phố Bác"... góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo. Các công trình như Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch TP HCM, Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Đường sách TP HCM, Công viên Bờ sông Sài Gòn… trở thành điểm nhấn văn hóa, tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng.

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP HCM tiếp tục xác định văn học - nghệ thuật là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng con người, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần phát triển bền vững thành phố" - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Mở rộng không gian sáng tạo

Trong chặng đường mới, TP HCM bước vào quỹ đạo hợp nhất phát triển vùng. Phát triển văn học - nghệ thuật trong bối cảnh mới không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống mà còn mở rộng không gian sáng tạo, gắn chặt với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố xác định đây là hướng đi tất yếu để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, đồng thời là động lực kinh tế của đô thị hiện đại.

Trên tinh thần đó, góp ý tại hội nghị, nhiều đại biểu, văn nghệ sĩ đã đề xuất, kiến nghị chủ trương, chính sách đầu tư phát triển văn học - nghệ thuật nước nhà và thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Nhà hát Kịch IDECAF, cho rằng để các loại hình văn hóa, nghệ thuật thực sự đến gần hơn với đời sống người dân, thành phố cần chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối giao thông giữa các trung tâm văn hóa, nhà hát, bảo tàng, rạp chiếu phim… Làm được như vậy sẽ tạo nên "mạng lưới văn hóa sống", khuyến khích người dân, nhất là giới trẻ, đến với nghệ thuật nhiều hơn. Còn NSƯT Thành Lộc mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục tạo điều kiện, khích lệ và động viên kịp thời để văn nghệ sĩ có không gian làm việc, được giao lưu, học hỏi, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho công chúng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đặc biệt chú trọng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa song hành với phát triển kinh tế, trong đó có việc triển khai các dự án mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong quá trình sắp xếp lại trụ sở các cơ quan nhà nước, những công trình văn hóa công cộng cũng nằm trong nhóm được ưu tiên hàng đầu, chỉ sau trường học và bệnh viện.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy thành phố lưu ý cùng với đầu tư hạ tầng, các đơn vị nghệ thuật cần không ngừng đổi mới tư duy, cách thể hiện, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp họ kế thừa và phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp suốt 50 năm qua.

Bí thư Thành ủy thành phố gợi mở, xu thế phát triển không thể dừng lại, mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ có cách cảm nhận khác nhau. Giới trẻ ngày nay có thể không còn hứng thú với những tiết mục được xem là xưa cũ mà yêu thích những hình thức biểu đạt hiện đại, gần gũi. Vì vậy, thành phố cần đổi mới cách thể hiện, chẳng hạn như đưa đàn bầu, các nhạc cụ dân tộc hòa tấu cùng những bản nhạc mang hơi thở đương đại. "Nếu nghệ sĩ trẻ có thể hát trên nền nhạc đàn bầu thì hình ảnh chiếc đàn bầu ấy không cần quảng bá, bởi tự thân nó đã trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Do đó, thành phố nên có tư duy mới, cách làm mới hơn đối với những việc khó, việc mới, để văn hóa, nghệ thuật thực sự trở thành nguồn cảm hứng và động lực phát triển trong giai đoạn mới" - Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh.

NSND ĐÀO BÁ SƠN: Khẳng định vị thế điện ảnh Sau 50 năm phát triển, TP HCM có thể tự hào khi đã hình thành một nền văn học - nghệ thuật đa dạng, đậm bản sắc, phản ánh sinh động đời sống đô thị hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần nhân văn Việt Nam. Nếu âm nhạc là nhịp đập trái tim, hội họa là sắc màu cảm xúc, văn chương là ký ức tâm hồn thì điện ảnh là ánh sáng - thứ ánh sáng không bao giờ tắt trên con đường sáng tạo của nghệ sĩ TP HCM. Sau 50 năm phát triển, điện ảnh TP HCM đã khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực. Liên hoan Phim quốc tế TP HCM (HIFF 2024) là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của nền điện ảnh thành phố. Ca sĩ VÕ HẠ TRÂM: Mong có thêm nhiều không gian biểu diễn Với người nghệ sĩ, được sống và làm nghề giữa một đô thị luôn đổi mới, luôn trân trọng văn hóa như TP HCM là một may mắn. Tôi mong TP HCM sẽ có thêm nhiều không gian biểu diễn, sân khấu, lễ hội âm nhạc để nghệ sĩ trẻ có cơ hội thể hiện và khán giả có thêm nơi thưởng thức. Bên cạnh đó, tôi hy vọng sẽ có thêm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ để những giá trị văn hóa dân tộc được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đạo diễn - nhà văn XUÂN PHƯỢNG: Hạnh phúc lớn nhất là được sáng tạo, cống hiến Những người làm văn hóa hãy luôn nhớ rằng dù ở vị trí nào, công việc nào cũng đều quan trọng và có ý nghĩa. Tôi mong thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay sẽ tiếp nối tinh thần ấy, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và thành phố cần. Bởi với người nghệ sĩ, hạnh phúc lớn nhất là được sáng tạo và cống hiến.

Tuyên dương 51 tập thể, 227 cá nhân Tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của thành phố. Dịp này, 51 tập thể - trong đó có Báo Người Lao Động - cùng 227 cá nhân cũng được UBND TP HCM biểu dương vì đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật TP HCM trong suốt 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.



