Tầng sâu bên dưới "Truth or Dare" ("Thật hay Thách") của Jun Phạm

Jun Phạm với ẩn ý khi nộp đơn "ứng tuyển"

"Truth or Dare" ("Thật hay Thách"), trò chơi vô cùng gần gũi và thân thuộc với mọi người. Một trò chơi gắn kết mọi người bằng những câu hỏi và trả lời thú vị, với mục đích mang đến nhiều trải nghiệm nhớ đời khi lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện và thực hiện những thử thách hóc búa, oái oăm.

Jun Phạm với khát khao khác biệt

MV mới nhất của Jun Phạm "Truth or Dare" cũng chính là trò chơi như thế. Trong đó, Jun Phạm vào vai chàng nghệ sĩ đi "nộp đơn ứng tuyển" để bước vào trái tim của "nữ chủ tịch". Khi vừa ra mắt, "Truth or Dare" vấp phải luồng dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, nhiều phân cảnh trong MV mang dáng dấp của yếu tố 18+. Và vì vậy nên, Truth or Dare khiến người xem có phần "xấu hổ".

Ở tuổi 38, Jun Phạm trở thành "ông chú" của showbiz Việt so với mặt bằng chung tuổi nghệ sĩ hiện tại. Cái hay của Jun Phạm là vẫn giữ được độ hot qua nhiều năm hoạt động nghề với sự hưởng ứng và đón nhận của khán giả hâm mộ. Điều đó được thể hiện rõ nét qua showcase J-UNZIP vừa được tổ chức tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương với hơn 1.500 khán giả tham dự. Độ hot đó, đến từ "vận may" tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 và thái độ làm việc nghiêm túc của anh.

Khán giả có thể thấy phong thái "từ từ" của Jun ở bất cứ môi trường nào: từ mạng xã hội đến sân khấu, từ chương trình truyền hình thực tế đến gameshow. Nhưng đằng sau cái sự "chầm chậm" đó là nỗ lực không ngừng, là sự cố gắng tìm kiếm những sáng tạo mới mẻ cho chính bản thân anh. Là sự chăm chỉ cho một hành trình "sống phải rực rỡ với những điều có ích". Mọi điều Jun làm, mọi thứ Jun chạm tới đều phải nở hoa theo cách rực rỡ nhất. Minh chứng là hành trình với Quỹ Vết sẹo cuộc đời mà anh được Ngô Thanh Vân tin tưởng giao phó.

Câu chuyện trong Truth or Dare nhiều ẩn ý

Trở lại với Truth or Dare, khán giả có những phản ứng trái chiều trong đó có cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng điều thật hơn đằng sau Truth or Dare chính là tư duy dám làm, dám thể hiện bản sắc cá nhân trong một sản phẩm âm nhạc hiện đại. 38 tuổi, những suy nghĩ mang dáng hình của 18+, cũng là điều bình thường. Nhưng Truth or Dare không chỉ có điều đó. Tầng sâu hơn của Truth or Dare chính là dám nghĩ, dám làm.

Trong một showbiz có quá nhiều tài năng đầy sáng tạo như hiện tại, khác biệt chính là một phương thức cho sự tồn tại. Tất nhiên, sự sáng tạo phải nằm trong ngưỡng cho phép và Jun vẫn nằm trong ngưỡng được phép đó.

Dấu ấn Jun Phạm

Jun Phạm không phải người lạ với khán giả với thâm niên làm nghề lâu năm. Jun cũng thuộc tuýp dám thể hiện con người thật của mình trước máy quay. Gần gũi, thân thiện, thẳng thắn. Vì không phải dạng thâm sâu khó hiểu nên Jun Phạm cũng dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả.

Jun Phạm được yêu mến bởi chính con người mình

Hơn hết, Jun là một người rất giỏi, đa năng. Việc gì, Jun cũng gặt hát thành công từ ca hát, viết sách đến diễn xuất. Khán giả và Jun đều biết thế mạnh của anh là gì. Và đến lúc, Jun biết Jun phải khác trước. Truth or Dare chính là bài toán của Jun cho hành trình phải khác đi. Thử thách dòng nhạc RnB trong Truth or Dare, Jun chưa hẳn mang đến những tinh hoa nhất. Nhưng anh đã có lựa chọn hợp lý cho âm nhạc và hình ảnh.

R&B tự thân đã bao hàm sự nóng bỏng nên hình ảnh gắn liền với Truth or Dare, hẳn nhiên phải "hot". Đề cập đến việc biến hóa hình ảnh này, Jun Phạm cho biết mỗi sản phẩm âm nhạc hoặc phim ảnh là một lần nhập vai của mình và "Jun Phạm" trong "Truth Or Dare" cũng chỉ là một lần "nhập vai" như vậy.

Jun Phạm cho biết anh đang nỗ lực hoàn thiện để ra mắt một album mới trong năm nay và "Truth Or Dare" mới chỉ là sự khởi đầu. Với các cộng sự quen thuộc trong khâu sản xuất như Mew Amazing, SS Label, Monotape, APJ, Antiantiart... Jun Phạm dự kiến sẽ còn đem đến nhiều sự bất ngờ và bùng nổ hơn dành cho khán giả đại chúng và người hâm mộ.