Kinh tế

Sở Xây dựng TP HCM gửi báo cáo lên UBND TP về việc thí điểm cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Còn nhiều ý kiến trái chiều trong đó có phản đối về việc thí điểm thực hiện cho thuê lưu trú ngắn hạn trong chung cư.

Sở Xây dựng TP HCM vừa gửi báo cáo lên UBND TP về việc thí điểm cho phép cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn. Theo báo cáo, sở đã hoàn thiện dự thảo hướng dẫn mô hình này và lấy ý kiến từ các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu. Nếu được chấp thuận, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với cơ quan liên quan công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến, Sở Xây dựng nhận rất nhiều văn bản góp ý, kiến nghị và đơn thư của cư dân, chủ sở hữu căn hộ, Ban quản trị (BQT) các chung cư và doanh nghiệp quản lý vận hành. Các ý kiến thể hiện rõ sự đối lập giữa hai nhóm: cư dân đang sinh sống lâu dài và nhóm chủ sở hữu đang khai thác căn hộ theo mô hình lưu trú du lịch.

Nhiều ý kiến phản đối:Tiếp tục "cấm" cho thuê lưu trú ngắn hạn tại chung cư? - Ảnh 1.

Một chung cư ở TP HCM cấm cho thuê căn hộ ngắn ngày

Nhóm cư dân và BQT phần lớn phản đối mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn. Nhóm này đề nghị UBND TP HCM giữ nguyên quy định tại Quyết định 26/2025/QĐ-UBND, nghĩa là tiếp tục cấm sử dụng căn hộ chung cư để làm cơ sở lưu trú ngắn hạn dưới mọi hình thức. Lý do được đưa ra là hoạt động này gây xáo trộn môi trường sống tập thể, ảnh hưởng việc sử dụng tiện ích chung, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. 

Một số BQT còn đề nghị tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp cho thuê trái phép để bảo đảm môi trường sống ổn định cho cư dân.

Trong các buổi đối thoại giữa Sở Xây dựng, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) và đại diện các chung cư gần đây, nhiều ý kiến cũng phản đối khá gay gắt việc cho thuê căn hộ ngắn ngày. Cư dân lo ngại việc cho thuê ngắn hạn khiến lượng khách vãng lai ra vào liên tục, khó kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của cộng đồng.

Khảo sát thực tế của phóng viên Báo Người Lao Động cũng ghi nhận đa số cư dân tại nhiều chung cư không đồng ý cho triển khai dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn ngày. Bà Hà Đinh, Trưởng BQT Vinhomes Central Park, cho biết phần lớn cư dân trong khu này đều phản đối cho thuê căn hộ ngắn hạn vì lo ngại mất an toàn và trật tự. 

Một giám đốc công ty quản lý vận hành nhà chung cư cũng cho rằng cư dân chịu nhiều thiệt thòi nếu cho thuê ngắn hạn tràn lan, đồng thời nhấn mạnh khung pháp lý của mô hình này vẫn còn nhiều điểm cần làm rõ. Theo ông, dù đồng ý hay không, mọi quy định mới phải bảo đảm cư dân "tâm phục khẩu phục" và quyền lợi của tập thể được bảo vệ.

Tin liên quan

HoREA tiếp tục kiến nghị quản lý căn hộ cho thuê ngắn ngày thay vì cấm

HoREA tiếp tục kiến nghị quản lý căn hộ cho thuê ngắn ngày thay vì cấm

(NLĐO)- HoREA kiến nghị cho phép quản lý thay vì cấm cho thuê căn hộ ngắn hạn trong chung cư

Cấm căn hộ cho thuê ngắn ngày và tiếng nói từ thực tế

Việc cấm sử dụng căn hộ để cho thuê ngắn ngày qua ứng dụng Airbnb đang ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người

an ninh trật tự Sở Xây dựng môi trường sống nhà chung cư Airbnb cho thuê lưu trú ngắn hạn
