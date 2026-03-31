Kiến nghị kết nối dữ liệu xử phạt vi phạm giao thông vào hệ thống quản lý vận tải

Ngày 31-3, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề xuất triển khai chia sẻ, kết nối đồng bộ dữ liệu kết quả xử phạt vi phạm hành chính của phương tiện kinh doanh vận tải vào hệ thống quản lý vận tải đường bộ.

Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị kết nôi đồng bộ dữ liệu kết quả xử lý vi phạm giao thông vào hệ thống quản lý vận tải đường bộ

Theo Sở Xây dựng, mỗi ngày TPHCM tiếp nhận và giải quyết khoảng 500 hồ sơ, với hơn 600 phương tiện được cấp phù hiệu. Quá trình thẩm định hiện được thực hiện trên Hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ do Bộ Xây dựng vận hành, đã kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành như đăng ký doanh nghiệp, đăng kiểm phương tiện.

Tuy nhiên, dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vẫn chưa được liên thông. Điều này buộc cán bộ phải tra cứu thủ công từng phương tiện qua hệ thống của lực lượng CSGT, gây mất thời gian và tiềm ẩn rủi ro.

Thực tế đã phát sinh trường hợp phương tiện đang bị tước phù hiệu nhưng doanh nghiệp báo mất để xin cấp lại, hoặc chuyển sang đơn vị khác để được cấp mới. Việc thiếu kết nối dữ liệu khiến công tác kiểm soát gặp khó, chưa phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Từ thực tế trên, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Cục CSGT để liên thông dữ liệu. Trong đó, cần cập nhật tự động các trường hợp phương tiện bị xử phạt, đặc biệt là các trường hợp bị tước phù hiệu có thời hạn, vào hệ thống quản lý vận tải.

Theo Sở Xây dựng, việc đồng bộ dữ liệu sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót, đồng thời phù hợp với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.