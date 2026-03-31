Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 31-3

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định nhân sự, bắn pháo hoa dịp 30-4, công an khuyến cáo việc đi máy bay... là những thông tin nổi bật ngày 31-3

Nhân sự mới phường An Phú Đông

Ngày 31-3, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ tại phường An Phú Đông.

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 31-3? - Ảnh 1.

Ông Dương Trọng Hiếu trao quyết định cho ông Đỗ Đăng Ái

Theo đó, ông Dương Trọng Hiếu trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Đỗ Đăng Ái, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/ban-thuong-vu-thanh-uy-tphcm-chi-dinh-nhan-su-lanh-dao-phuong-an-phu-dong-196260331134326953.htm

Bắn pháo hoa dịp 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2026 tại thành phố.

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 31-3? - Ảnh 2.

TPHCM bắn pháo hoa dịp 30-4

TPHCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30-4. Sở Văn hóa và Thể thao được UBND TPHCM giao phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu kế hoạch riêng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-ban-phao-hoa-dip-51-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-196260331102620106.htm

Hoàn thành 3.000 tủ đổi pin trước ngày 10-4

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu đẩy nhanh lắp trạm sạc, tủ đổi pin xe điện.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/so-xay-dung-tphcm-yeu-cau-hoan-thanh-3000-tu-doi-pin-truoc-ngay-10-4-196260331143540824.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 31-3? - Ảnh 3.

Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành lắp đặt 3.000 vị trí tủ đổi pin trước ngày 10-4

Hình ảnh công trường đường Vành đai 3 TPHCM trong sáng 31-3

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ đang tăng tốc thi công, trong đó cầu Bình Gởi dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/hinh-anh-cong-truong-duong-vanh-dai-3-tphcm-trong-sang-31-3-196260331104153051.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 31-3? - Ảnh 4.

Vành đai 3 TPHCM

Ai đã tung clip cháu đánh cậu đang bị bệnh ở TPHCM lên mạng xã hội?

Ngày 31-3, Công an phường Khánh Hội (TPHCM) thông tin đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người cháu có hành vi đánh cậu ruột đang bị bệnh tại một căn nhà trên địa bàn.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/ai-da-tung-clip-chau-danh-cau-dang-bi-benh-o-tphcm-len-mang-xa-hoi-196260331151050425.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 31-3? - Ảnh 5.

Công an đột kích một địa điểm, tạm giữ 8 đối tượng

Ngày 31-3, Công an xã Phú Giáo, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-dot-kich-mot-dia-diem-tam-giu-8-doi-tuong-o-tphcm-196260331122934914.htm

Lật tẩy lời khai của Nguyễn Đình Trúc Phương trong vụ án mua bán ma túy

Ngày 31-3, TAND TPHCM quyết định tạm hoãn phiên xét xử Nguyễn Đình Trúc Phương (SN 1984; quê TPHCM) cùng đồng phạm về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/lat-tay-loi-khai-cua-nguyen-dinh-truc-phuong-trong-vu-an-mua-ban-ma-tuy-19626033113164634.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 31-3? - Ảnh 6.

Bị cáo tại phiên tòa

Công an ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết

Ngày 31-3, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM vừa phát đi thông báo mới nhất về những điều cần nắm khi sử dụng dịch vụ hàng không dân dụng để tránh các tình huống gây mất an ninh trật tự tại sân bay.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-ra-khuyen-cao-moi-nhat-nguoi-di-may-bay-can-biet-196260331114948266.htm

