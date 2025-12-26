Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn hỏa tốc về công tác vệ sinh môi trường

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn hỏa tốc gửi các Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm phát triển hạ tầng TP Thủ Đức về việc bàn giao công tác vệ sinh môi trường.

Công tác vệ sinh môi trường sẽ được bàn giao từ ngày 1-1-2026.

UBND cấp xã phụ trách công tác cung ứng vệ sinh công cộng

Nhằm cung ứng dịch vụ được liên tục, không gián đoạn, Sở Xây dựng yêu cầu giải quyết dứt điểm các nội dung công việc, công nợ đã tiếp nhận hiện nay liên quan cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng, quản lý trạm trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến hết ngày 31-12 trước khi bàn giao.

Cụ thể, bàn giao UBND cấp xã phụ trách công tác cung ứng vệ sinh công cộng gồm các dịch vụ: quét dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng; thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng; vớt chất thải trên tuyến sông, kênh, rạch…

Xử lý chất thải cấp sở phụ trách

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố lo công tác vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm tập kết (điểm hẹn) đến trạm trung chuyển; vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm tập kết/trạm trung chuyển đến các cơ sở xử lý; quản lý, vận hành các trạm trung chuyển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Các đơn vị tổng hợp toàn bộ hồ sơ tài sản kết cấu hạ tầng, hồ sơ pháp lý của gói thầu, hồ sơ tài chính thực hiện bàn giao. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các nhà thầu có liên quan tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu và bàn giao hiện trường trên địa bàn.