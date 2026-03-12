Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu đảm bảo mỹ quan các khu đất "vàng"

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi nhiều doanh nghiệp, đơn vị liên quan và UBND các phường đề nghị tiếp tục bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Người dân check-in tại khu đất số 8, Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, thời gian qua, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai chỉnh trang nhiều khu đất trống trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Các khu đất sau khi chỉnh trang đã kịp thời đưa vào phục vụ trong dịp Tết, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.

Sở Xây dựng ghi nhận và hoan nghênh sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự tham gia và đóng góp của các doanh nghiệp trong việc tài trợ, tổ chức thực hiện chỉnh trang các khu đất trống.

Những không gian này đã trở thành điểm vui chơi, tham quan, thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp Tết, qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của thành phố.

Tuy nhiên, sau thời gian phục vụ Tết, để tiếp tục phát huy hiệu quả các khu đất đã được chỉnh trang và tránh tình trạng hoa kiểng, thảm cỏ, cây xanh cùng các hạng mục cảnh quan bị héo úa, xuống cấp, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý khu đất chủ động phối hợp với UBND phường nơi có khu đất triển khai các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự tại khu vực.

Bên cạnh đó, rà soát kế hoạch sử dụng khu đất, có giải pháp phù hợp nhằm duy trì cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch. Trong đó có thể bố trí cây xanh, hoa kiểng, tiểu cảnh hoặc tổ chức các không gian mở phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân.

Đối với UBND các phường nơi có khu đất, Sở Xây dựng đề nghị phối hợp với các đơn vị quản lý và các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu vực đã được chỉnh trang. Đồng thời, kịp thời trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý khu đất để xử lý khi phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan và an ninh trật tự tại khu vực.