Thời sự

Sở Xây dựng TPHCM phản hồi về thông tin chỉnh trang chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa

QUốc ANH - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - Phản hồi đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng TPHCM khẳng định việc chỉnh trang chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa được thực hiện đúng quy định.

Tối 2-2, phản hồi đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tạm dừng chỉnh trang 2 khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, Sở Xây dựng thông tin vừa tiếp nhận văn bản và đang rà soát, đánh giá tổng thể. 

Sở Xây dựng khẳng định chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa đúng quy định - Ảnh 1.

Theo Sở Xây dựng, công tác chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành được thực hiện theo hướng bảo tồn, nâng cấp chất lượng công trình, giữ nguyên màu sơn gốc

Theo Sở Xây dựng, công tác chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành được thực hiện theo hướng bảo tồn, nâng cấp chất lượng công trình, giữ nguyên màu sơn gốc, đồng thời làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc đặc trưng. Đối với khu vực Hồ Con Rùa, không phải là di tích, các hạng mục như đài tháp, hồ nước, lối đi bộ và mặt tiền công trình xung quanh được cải tạo nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị được lãnh đạo thành phố giao trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai các hạng mục chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành về bảo tồn và quản lý kiến trúc.

Sở Xây dựng khẳng định chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa đúng quy định - Ảnh 2.

Đối với khu vực Hồ Con Rùa – không phải là di tích – các hạng mục như đài tháp, hồ nước, lối đi bộ và mặt tiền công trình xung quanh được cải tạo nhằm cải thiện cảnh quan đô thị

Sở Xây dựng đánh giá sau chỉnh trang, không gian khu vực trung tâm thành phố trở nên sạch đẹp, tươi mới hơn, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, đặc biệt trong những ngày gần đây. Trong quá trình triển khai, đơn vị đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản hồi, đóng góp từ cộng đồng và chuyên gia; đồng thời tổ chức kiểm tra thực địa, làm việc nhiều lần với đơn vị tài trợ để điều chỉnh các chi tiết, trong đó có phương án màu sơn.

Đối với khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, Sở Xây dựng cho biết hình khối và màu sắc hiện nay chỉ là giải pháp tạm thời trong phạm vi tiểu đảo giao thông. Phương án này sẽ được thay đổi khi thành phố triển khai dự án tổng thể, kết hợp quảng trường cảnh quan, tổ chức giao thông và không gian công trình ngầm đô thị. Các mảng màu trên nền quảng trường được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn và phong cách khác nhau.

Sở Xây dựng khẳng định việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố thời gian qua được đơn vị tài trợ thực hiện với tinh thần tích cực, hướng tới mục tiêu chung là nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố văn hóa – lịch sử và yêu cầu thẩm mỹ hiện đại, phù hợp quy định về bảo tồn di tích.

Đề nghị dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Trước đó cũng trong ngày 2-2, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, đề nghị tạm dừng một số hạng mục chỉnh trang tại các tuyến đường, nút giao và công trình công cộng do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, thi công.

Theo Sở Quy hoạch – Kiến trúc, nhiều khu vực trung tâm như quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa và ngã 6 Phù Đổng đang được chỉnh trang, song phương án triển khai thực tế có sự khác biệt so với hồ sơ đã được UBND TP phê duyệt, nhất là về màu sắc và phạm vi thi công. Những thay đổi này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, tác động đến không gian cảnh quan và bản sắc kiến trúc khu vực trung tâm.

Đối với di tích chợ Bến Thành, việc sơn sửa phải tuân thủ quy định của Sở Văn hóa – Thể thao, bảo đảm giữ nguyên màu sắc, chất lượng và các chi tiết trang trí. Các hạng mục tại Hồ Con Rùa dù chưa được xếp hạng di tích, nhưng được xác định là điểm nhấn quen thuộc, cần chỉnh trang đúng màu sắc và kỹ thuật.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng thi công, yêu cầu nhà đầu tư báo cáo, giải trình phương án và tổ chức lấy ý kiến chuyên gia trước khi trình UBND TP xem xét.

TPHCM: Hoàn thành chỉnh trang 9 khu "đất vàng" trong tháng 1

TPHCM: Hoàn thành chỉnh trang 9 khu "đất vàng" trong tháng 1

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành chỉnh trang, tăng cường mảng xanh, công viên tạm, vườn hoa… tại 9 khu đất trong tháng 1.

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón Tết

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM triển khai công tác cải tạo, chỉnh trang trên 9 khu đất ở trung tâm thành phố theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo hoàn thành chỉnh trang đô thị trước Tết nguyên đán 2026

(NLĐO) - Đẩy nhanh chỉnh trang đô thị trung tâm TPHCM, phấn đấu về đích trước Tết 2026.

    Thông báo