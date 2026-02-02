Sở Xây dựng TPHCM phản hồi về thông tin chỉnh trang chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa

Tối 2-2, phản hồi đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tạm dừng chỉnh trang 2 khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, Sở Xây dựng thông tin vừa tiếp nhận văn bản và đang rà soát, đánh giá tổng thể.

Theo Sở Xây dựng, công tác chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành được thực hiện theo hướng bảo tồn, nâng cấp chất lượng công trình, giữ nguyên màu sơn gốc, đồng thời làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc đặc trưng. Đối với khu vực Hồ Con Rùa, không phải là di tích, các hạng mục như đài tháp, hồ nước, lối đi bộ và mặt tiền công trình xung quanh được cải tạo nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.



Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị được lãnh đạo thành phố giao trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai các hạng mục chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành về bảo tồn và quản lý kiến trúc.

Sở Xây dựng đánh giá sau chỉnh trang, không gian khu vực trung tâm thành phố trở nên sạch đẹp, tươi mới hơn, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, đặc biệt trong những ngày gần đây. Trong quá trình triển khai, đơn vị đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản hồi, đóng góp từ cộng đồng và chuyên gia; đồng thời tổ chức kiểm tra thực địa, làm việc nhiều lần với đơn vị tài trợ để điều chỉnh các chi tiết, trong đó có phương án màu sơn.

Đối với khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, Sở Xây dựng cho biết hình khối và màu sắc hiện nay chỉ là giải pháp tạm thời trong phạm vi tiểu đảo giao thông. Phương án này sẽ được thay đổi khi thành phố triển khai dự án tổng thể, kết hợp quảng trường cảnh quan, tổ chức giao thông và không gian công trình ngầm đô thị. Các mảng màu trên nền quảng trường được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn và phong cách khác nhau.

Sở Xây dựng khẳng định việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố thời gian qua được đơn vị tài trợ thực hiện với tinh thần tích cực, hướng tới mục tiêu chung là nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố văn hóa – lịch sử và yêu cầu thẩm mỹ hiện đại, phù hợp quy định về bảo tồn di tích.