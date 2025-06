Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Ngày 18-6, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa), trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh trấn áp tội phạm đã tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Chỉ riêng trong tháng 6-2025, các đơn vị đã đấu tranh, triệt xóa hàng loạt chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy với các hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản", "Lừa dối khách hàng", "Mua bán trái phép chất ma túy"...

Thiếu tướng Tô Anh Dũng và đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Việc đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án này thể hiện quyết tâm và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an Thanh Hóa, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và một số phòng nghiệp vụ khác có liên quan đã được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, chủ động đề xuất Giám đốc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Tập trung thực hiện nhóm giải pháp phòng ngừa tội phạm, kể cả phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội với phương châm phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh; quyết tâm tấn công đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm; chủ động nhận diện, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, với mục tiêu kéo giảm tội phạm…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự có hiệu quả. Duy trì và phát huy tác dụng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị từ công an tỉnh đến cơ sở và các lực lượng có liên quan để nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.