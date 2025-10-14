HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sở Y tế TP HCM chuyển đơn của bác sĩ Cao Hữu Thịnh đến Công an TP HCM

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Nhiều tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh, giả giọng nói bằng AI để tạo video giả mạo bác sĩ Cao Hữu Thịnh quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 14-10, Sở Y tế TP HCM có văn bản chuyển đơn kiến nghị của bác sĩ Cao Hữu Thịnh đến Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh "cầu cứu" vì bị mạo danh trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Hình ảnh giả mạo clip bác sĩ Cao Hữu Thịnh quảng cáo sản phẩm kem mát xa giảm đau cơ. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung đơn Sở Y tế tiếp nhận ngày 18-9-2025, bác sĩ Cao Hữu Thịnh phản ánh việc một số cá nhân, tổ chức sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân, bịa đặt và lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cụ thể: Trang mạng xã hội TikTok có tên "lanzf shop1" sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh, giọng nói ảo, video khiến nhiều người xem nhầm lẫn, tin bác sĩ Cao Hữu Thịnh là người quảng bá, kinh doanh sản phẩm kem mát xa giảm đau cơ.

Trang mạng xã hội Facebook có tên "BS Hữu Thịnh" trên các đường link có cắt ghép hình ảnh của bác sĩ Thịnh với những hình ảnh dung tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục và clip sex để quảng cáo bán sản phẩm kích dục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của ông.

Trang mạng xã hội Tiktok có tên "kim thanh.82" đã liên tục tạo ra những thông tin sai sự thật về đời tư, cuộc sống và công việc của ông làm ảnh hưởng đến hình ảnh bác sĩ, uy tín và phòng khám của ông đang mở.

Sở Y tế cho biết sau khi xem xét nội dung đơn của bác sĩ Cao Hữu Thịnh, sở đã chuyển đến Công an TP HCM để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Thịnh cho biết những thông tin bịa đặt này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho phòng khám, đồng thời khiến người thân và cộng đồng xung quanh có cái nhìn tiêu cực. Ông khẳng định toàn bộ các nội dung nói trên là sai sự thật, mang tính vu khống có chủ đích.

Để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp, bác sĩ Thịnh đã lập vi bằng toàn bộ nội dung vi phạm gửi đến cơ quan chức năng và đề nghị tiến hành điều tra, xác minh, xử lý hình sự theo pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức liên quan. 

Tin liên quan

TP HCM: Chuyển công an điều tra vụ phòng khám có dấu hiệu giả mạo giấy xét nghiệm tầm soát ung thư

TP HCM: Chuyển công an điều tra vụ phòng khám có dấu hiệu giả mạo giấy xét nghiệm tầm soát ung thư

(NLĐO) - Một phòng khám tư vấn sức khoẻ có dấu hiệu giả mạo giấy xét nghiệm đột biến gien tầm soát ung thư, vừa bị kiểm tra đột xuất.

Một bệnh viện ở TP HCM tiếp tục phát đi cảnh báo về việc giả mạo kêu gọi từ thiện

(NLĐO) - Một tài khoản trên Facebook đã kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM). Tuy nhiên, qua xác minh, đây là thông tin giả.

Phát hiện fanpage giả mạo thông tin Bộ Y tế

(NLĐO) - Mạng xã hội xuất hiện trang fanpage "Khoá Đào tạo Tâm Lý Trẻ Em Bộ Y tế 2025", sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu của Bộ Y tế

