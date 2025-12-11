HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Sốc: Cô gái trẻ chắp tay lạy khi đang điều khiển xe máy

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đang di chuyển với tốc độ nhanh, cô gái cầm lái bất ngờ buông cả 2 tay, đùa cợt rồi tạo thành hành động chắp tay lạy người quay clip.

Ngày 11-12, mạng xã hội lan truyền clip cô gái chạy xe máy thả 2 tay, phía sau chở thêm 1 người. Cả 2 có thái độ đùa cợt khiến nhiều người cảm thấy rất phản cảm, đồng thời cho rằng hành động này rất nguy hiểm khi lái xe.

CLIP: Hành động nguy hiểm của 2 cô gái khi chạy xe trên đường

Theo đoạn clip, 2 cô gái chở nhau bằng xe máy hiệu Vespa, biển số 61B2-48..., khi đang di chuyển với tốc độ nhanh, cô gái cầm lái bất ngờ buông cả 2 tay, đùa cợt rồi tạo thành hành động chắp tay lạy người quay clip. 

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua giao lộ đường Bình Nhâm 21, phường Lái Thiêu, TPHCM (TP Thuận An, Bình Dương cũ).

img

Cô gái trẻ có hành động chắp tay lạy người quay clip.

Hiện Công an phường Lái Thiêu đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xác minh, truy tìm 2 cô gái để mời làm việc, xử lý theo quy định.

Theo quy định, với hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy, người vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

TP HCM: Có thể xử lý cô gái thả 2 tay, uốn éo khi đang chạy xe máy?

TP HCM: Có thể xử lý cô gái thả 2 tay, uốn éo khi đang chạy xe máy?

(NLĐO) - Người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức thì không có năng lực chịu trách nhiệm hành chính.

Thanh niên mặc váy đi xe máy buông 2 tay bị phạt 9 triệu đồng

(NLĐO)- Mặc váy hồng, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe buông 2 tay một nam thanh niên ở Yên Bái đã bị lực lượng CSGT xử phạt 9 triệu đồng.

Buông 2 tay, bịt mắt, bốc đầu "diễn xiếc" xe máy trên đường

(NLĐO)- Đỗ Ngọc Luân (Thanh Hóa) đã tung những hình ảnh mình bốc đầu xe, bịt mắt, buông 2 tay chân, thậm chí nằm dài trên yên xe máy lên facebook cá nhân để khoe khoang.

