Sốc: Sterling bị bắt với loạt "dấu hiệu nghiêm trọng"

SunSport cho hay chiếc Lamborghini do cựu tuyển thủ Anh cầm lái đâm vào rào chắn trên cao tốc M3, gần nút giao Minley, lúc khoảng 9 giờ sáng 28-5 (giờ địa phương).

May mắn, vụ tai nạn không liên quan tới phương tiện nào khác và cũng không có thương vong.

Sterling rời sân tập của Manchester City năm 2015. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Cảnh sát Hampshire cho biết người cầm lái 31 tuổi đến từ Berkshire bị bắt để điều tra 4 nghi vấn: Điều khiển phương tiện trong tình trạng không đủ khả năng lái xe do ảnh hưởng của chất cấm, lái xe nguy hiểm, tàng trữ chất bị kiểm soát và không cung cấp mẫu xét nghiệm theo yêu cầu.

Chất cấm nhóm C theo quy định tại Anh có thể bao gồm một số loại thuốc an thần như Valium, steroid, khí cười... Việc ngôi sao Sterling có liên quan cụ thể đến chất nào vẫn chưa được xác định.

Cựu sao chạy cánh Man City sau đó được tại ngoại trong lúc cảnh sát tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về vụ việc.

Từ đỉnh cao Man City đến bước lùi Feyenoord

Sterling hiện khoác áo Feyenoord thuộc giải VĐGQ Hà Lan. Anh gia nhập đội bóng này theo dạng chuyển nhượng tự do hồi tháng 2, sau khi chia tay Chelsea vào tháng 1.

Sterling gia nhập học viện Liverpool từ Queens Park Rangers năm 2010, khi mới 15 tuổi, rồi nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến tại sân Anfield.

Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1994 này từng được xem là một trong những ngôi sao tấn công nổi bật nhất bóng đá Anh.

Sterling từng gặt hái nhiều vinh quang khi còn khoác áo Man City.

Sau tranh chấp hợp đồng, anh chuyển sang Man City năm 2015 và bước vào giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. Trong màu áo đội chủ sân Etihad, Sterling giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 5 League Cup và 1 Cup FA.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh những năm sau đó không còn suôn sẻ. Sterling không tạo được dấu ấn như kỳ vọng tại Chelsea, trước khi trải qua quãng thời gian cho mượn thiếu nổi bật ở Arsenal.

Việc phải rời sân Stamford Bridge và chuyển sang Feyenoord đánh dấu bước lùi lớn với cầu thủ từng nhiều năm chinh chiến ở đỉnh cao Ngoại hạng Anh.

Ở cấp đội tuyển, Sterling có 82 lần khoác áo tuyển Anh và ghi 20 bàn. Anh từng là nhân tố quan trọng trong giai đoạn đội bóng xứ sương mù tiến sâu tại nhiều giải đấu lớn.

Một nguồn tin thân cận với Sterling cho rằng việc dần bị lãng quên sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao đã tạo áp lực tâm lý rất lớn cho anh.

Từ một ngôi sao từng chinh phục hàng loạt danh hiệu cùng Man City, Sterling giờ đối mặt vụ việc ngoài sân cỏ nghiêm trọng nhất sự nghiệp.

"Tương lai của cầu thủ 31 tuổi sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cảnh sát"- tờ SunSport nhận định.