Thể thao

Đoạn kết đầy tiếc nuối của Man City

Đ.Linh

Trận hòa 1-1 trước Bournemouth rạng sáng 20-5 khiến Man City tan vỡ giấc mơ vô địch Premier League.

Tạo ra cuộc đua song mã đầy hấp dẫn ở giai đoạn cuối Premier League bằng tất cả sự kiên trì và tinh thần chiến đấu bền bỉ, đối mặt cả với thách thức về lịch trình thi đấu dày đặc, Man City giúp sân cỏ Ngoại hạng Anh trở nên đáng xem hơn trong mắt người hâm mộ thay cho sự nhàm chán kéo dài hàng tháng trời.

Những chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn cuối mùa giúp Man City tiếp tục gây sức ép lớn lên Arsenal. Kinh nghiệm chinh chiến, chiều sâu đội hình và bản lĩnh của dàn cầu thủ từng nhiều lần vô địch khiến không ít người tin rằng đội bóng áo xanh thành Manchester sẽ thêm một lần "vượt ải". Hai danh hiệu quốc nội League Cup và FA Cup về tay Man City trong vòng chưa đầy 2 tháng càng củng cố thêm hy vọng.

Đoạn kết đầy tiếc nuối của Man City - Ảnh 1.

Man City (phải) không thể níu chân nhà vô địch Arsenal dù đua tranh mạnh mẽ đến phút cuối. (Ảnh: ARSENALFC)

Thế nhưng trận hòa trên sân của Bournemouth trở thành điểm kết thúc cho cuộc đua giữa 2 ứng viên. Man City vẫn kiểm soát bóng vượt trội, vẫn tạo ra sức ép và kiên trì chiến đấu đến tận phút bù giờ để giữ lại 1 điểm nhờ bàn gỡ của Erling Haaland. Dẫu vậy, họ không còn duy trì được sự sắc bén và lạnh lùng vốn là thương hiệu trong những thời khắc quyết định.

Đó cũng là hình ảnh phản chiếu phần nào mùa giải của Man City. Họ vẫn là một tập thể lớn, vẫn đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu và duy trì vị thế hàng đầu bóng đá Anh. Tuy nhiên, sự quá tải của nhiều trụ cột cùng áp lực kéo dài khiến đội bóng của Guardiola không còn tạo được những chuỗi bứt tốc hủy diệt như trước. Thắng mọi danh hiệu quốc nội mà không giành được chiếc cúp Ngoại hạng Anh cũng kể như mùa giải thiếu trọn vẹn.

Pep Guardiola có thể sẽ rời đi sau một thập kỷ thành công, Man City chia tay thêm nhiều "đại công thần" và chờ trở lại từ vạch xuất phát nhưng chắc chắn cuộc đua ngoại hạng vẫn sẽ vô cùng hấp dẫn trong mắt người hâm mộ. 

Semenyo lập siêu phẩm, Man City đăng quang FA Cup

Semenyo lập siêu phẩm, Man City đăng quang FA Cup

(NLĐO) – Cú đánh gót đầy ngẫu hứng của Antoine Semenyo giúp Man City đánh bại Chelsea 1-0 ở chung kết, mang về danh hiệu FA Cup thứ 8 trong lịch sử đội bóng.

Pep Guardiola chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm

(NLĐO) - Pep Guardiola gần như sẽ rời Man City sau mùa giải hiện tại và cựu cộng sự Enzo Maresca là ứng viên sáng giá thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.

Man City Bournemouth Premier League Ngoại hạng Anh Arsenal
