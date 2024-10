Sóc Trăng: Phối hợp chặt chẽ giữa Hội Phụ nữ và Ngân hàng chính sách

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh luôn xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả hoạt động vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và đặc biệt là thực hiện các tiêu chí trong Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và "5 có 3 sạch", phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, khởi nghiệp thành công.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp nhiều hội viên phụ nữ ở Sóc Trăng thoát nghèo. Ảnh: CHÂU ĐOAN

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các văn bản chỉ đạo triển khai của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, ngân hàng chính sách, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cụ thể hóa lồng ghép với phong trào và hoạt động Hội; kết quả đạt được khá toàn diện, trong đó có nhiều hoạt động nổi bật gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện bình đẳng giới.

Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lãnh đạo triển khai, quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến 100% cán bộ hội các cấp; đồng thời thường xuyên quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở các cấp Hội thông qua các cuộc hội nghị sơ, tổng kết, họp Ban chấp hành định kỳ, các cuộc họp giao ban định kỳ với Ngân hàng chính sách, tập huấn nghiệp vụ ủy thác…

Các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách, chính quyền địa phương và các ban, ngành cùng cấp tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động, phổ biến kịp thời những chính sách mới đến các đối tượng được hưởng lợi và người dân.

Kết quả, từ năm 2014 đến năm 2024, các cấp Hội tuyên truyền được 13.168 cuộc, có trên 512.000 lượt người tham dự; giới thiệu gương điển hình hộ vay vốn, các mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đăng trên trang website Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, nhóm thông tin nội bộ của Hội, các trang mạng xã hội zalo, facebook.

Thường xuyên tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của hộ vay, giúp cho người dân nắm vững chế độ chính sách, nâng cao ý thức trong sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng theo phương châm "có vay, có trả "; về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hành tiết kiệm, tạo nguồn vốn để chủ động giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn thoát nghèo bền vững…

Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát huy hiệu quả cao nhất đối với hội viên, phụ nữ nhất là hộ phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở Sóc Trăng tập trung hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, tạo việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ, tư vấn thành lập và vận động phụ nữ tham gia các mô hình sinh kế, mô hình phát triển kinh tế do các cấp, các ngành, các tổ chức hỗ trợ thành lập. Cùng với đó là việc lồng ghép với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án do Hội chủ trì, nhất là Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Đề án 01 về "Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" với hàng trăm ý tưởng khởi nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển, nhân rộng.

Có thể nói, suốt 10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách trong việc thực hiện ủy thác nguồn vốn chính sách để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp theo dõi, quản lý 13 chương trình với tổng dư nợ trên 1.508 tỉ đồng với 92.316 hộ vay; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 4.750 lớp tập huấn, dạy nghề… cho 166.250 chủ doanh nghiệp, bộ phận quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, hội viên, phụ nữ... giới thiệu việc làm cho 4.280 lao động nữ, duy trì hoạt động 7 hợp tác xã có 210 thành viên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở Sóc Trăng tập trung hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, tạo việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: CHÂU ĐOAN

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng ủy thác nguồn vốn sang Ngân hàng chính sách (từ các nguồn vốn do Hội quản lý) trên 20 tỉ đồng để tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay đối với hội viên, phụ nữ, các tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội quản lý.

Đạt được những kết quả như trên là do có phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Ngân hàng chính sách chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, qua đó nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần làm thay đổi nhiều gia đình hội viên, phụ nữ nhất là hộ hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác.