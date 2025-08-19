HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sốc: Ung thư phổi có thể bị thúc đẩy bởi những gì chúng ta ăn

Anh Thư

(NLĐO) - Tiêu thụ quá nhiều một nhóm thực phẩm có thể làm gia tăng đến 41% nguy cơ ung thư phổi, theo một nghiên cứu mới.

Trên tạp chí Thorax, nhóm tác giả từ Bệnh viện Ung bướu Trùng Khánh, Bệnh viện Ung bướu Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc) và Trường Y khoa Havard (Mỹ) cảnh báo rằng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến (UPF) có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư phổi.

Sốc: Ung thư phổi có thể bị thúc đẩy bởi những gì bạn ăn - Ảnh 2.

Tiêu thụ nhiều UPF có thể gây hại lớn cho phổi - Ảnh minh họa: MEDICAL XPRESS

UPF là những sản phẩm thực phẩm được sản xuất công nghiệp, sử dụng các nguyên liệu không phổ biến trong nấu ăn tại nhà như chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi, chất nhũ hóa... như đồ uống có đường, snack, bánh kẹo công nghiệp, thức ăn nhanh...

Quá trình chế biến làm thay đổi cấu trúc ban đầu của thực phẩm, khiến chúng thường nghèo dinh dưỡng tự nhiên (vitamin, khoáng chất, chất xơ) nhưng lại giàu calo, đường, muối chất béo không lành mạnh.

Từ lâu, chúng đã được biết đến là làm tăng nguy cơ nhiều bệnh, từ tim mạch đến chuyển hóa. Giờ đây, nghiên cứu mới chỉ ra rằng ung thư phổi - căn bệnh thường được liên kết với thuốc lá, ô nhiễm không khí - cũng có thể bị thúc đẩy bởi UPF.

Theo Medical Xpress, dữ liệu của hơn 100.000 người Mỹ đã được phân tích, trong đó thực phẩm họ ăn được phân loại theo mức độ chế biến.

Trong thời gian theo dõi trung bình là 12 năm, 1.706 trường hợp ung thư phổi mới đã được chẩn đoán, bao gồm 1.473 trường hợp ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) và 233 trường hợp ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC).

Trong đó, nhóm ăn nhiều UPF nhất có nguy cơ mắc ung thư phổi nói chung cao hơn nhóm ăn ít UPF nhất tới 41%.

Xét riêng các trường hợp NSCLC thì nguy cơ cao hơn 37%; đáng chú ý nhất là nguy cơ mắc SCLC tăng tới 44%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng lượng UPF cao có thể lấn át các thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả, vốn được biết đến với tác dụng bảo vệ chống lại ung thư.

Ngoài ra, quá trình chế biến công nghiệp làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ và khả năng cung cấp chất dinh dưỡng, đồng thời tạo ra các chất gây hại.

Trong các chất gây hại đó, họ cũng nhấn mạnh đến acrolein, một chất có trong xúc xích nướng và kẹo caramel, đồng thời cũng là một thành phần độc hại trong khói thuốc lá. Bên cạnh đó, vật liệu đóng gói cũng có thể đóng một vai trò nhất định.

Tin liên quan

75% người mắc ung thư phổi phát hiện muộn

75% người mắc ung thư phổi phát hiện muộn

(NLĐO) - Do phát hiện muộn, tỉ lệ sống của người bệnh ung thư phổi sau 5 năm chỉ khoảng 14,8%. Hiện Bộ Y tế đang đẩy mạnh tầm soát các bệnh lý về phổi.

Cách ăn đơn giản để chống ung thư phổi khi qua tuổi 50

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy ngay cả người hút thuốc cũng giảm được nguy cơ ung thư phổi với một thay đổi nhỏ trong chế độ ăn.

Bỏ thuốc lá nhưng làm điều này, nguy cơ ung thư phổi vẫn tăng

(NLĐO) - Một sai lầm phổ biến ở một số người cố gắng từ bỏ thuốc lá có thể làm tăng cao nguy cơ ung thư phổi.

