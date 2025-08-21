HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sốc với đà tăng giá bất động sản Hà Nội và TP HCM

Sơn Nhung

(NLĐO)- So với quý I/2024, giá đất đã tăng 44%, trong khi giá chung cư tăng 42%

Báo cáo thị trường tháng 7 của chuyên trang Batdongsan.com.vn vừa công bố cho thấy cho thấy thị trường bất động sản tại hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP HCM đang ghi nhận mức độ tăng trưởng đáng chú ý và chưa có dấu hiệu chững lại.

Trong tháng 7, lượng quan tâm đối với bất động sản bán trên phạm vi cả nước tăng 13% so với tháng trước, còn bất động sản cho thuê tăng 15%. Riêng tại Hà Nội và TP HCM cũ, mức độ quan tâm tăng 11%.

TP HCM mới – sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu – ghi nhận mức tăng 13%. Các địa phương khác trên cả nước cũng có mức tăng trung bình khoảng 15%.

Việc mở rộng đô thị tại TP HCM sau sáp nhập được đánh giá là bước đi giải quyết bài toán quỹ đất và mở ra cơ hội phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

Không chỉ nhu cầu tìm kiếm tăng lên, các chỉ số về vốn đầu tư cũng phản ánh sức nóng của thị trường. Trong 6 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt hơn 4,8 tỉ USD, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng chảy vào lĩnh vực này tăng trưởng từ 20% đến 30%, gấp ba lần tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống.

Cùng thời gian này, gần 3.000 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tăng 7% so với năm trước; hơn 2.900 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 51%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn giảm nhẹ 2%.

Khi doanh nghiệp bất động sản trở lại đường đua - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản cả nước tăng ở nhiều phân khúc

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự gia tăng nhu cầu bất động sản trong tháng 7 đến từ việc nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh kế hoạch bán hàng, tận dụng thời điểm trước tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) để chốt giao dịch.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình hạ tầng được khánh thành và khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 cũng góp phần thúc đẩy sự quan tâm của người mua, đặc biệt tại các khu vực có dự án mới.

Xét theo từng phân khúc, tất cả loại hình từ căn hộ chung cư, nhà riêng, nhà phố, biệt thự đến đất nền đều ghi nhận sự gia tăng mức độ quan tâm, dao động từ 10% đến 15% so với tháng 6.

So với quý I/2024, giá đất đã tăng 44%, trong khi giá chung cư tăng 42%. Ở mảng bất động sản cho thuê, mức độ quan tâm cũng tăng từ 9% đến 21% tùy loại hình. Đáng chú ý, giá thuê nhà mặt phố, vốn đi ngang trong nhiều quý liên tiếp, đã tăng 7%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, cho biết giá bán bất động sản trên cả nước đã duy trì xu hướng đi lên trong suốt hai năm qua. Ngược lại, giá cho thuê nhìn chung ít biến động, chỉ mới bắt đầu có sự điều chỉnh tại một số phân khúc cụ thể trong thời gian gần đây.


Tin liên quan

Chưa đề xuất áp dụng thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế bất động sản

Chưa đề xuất áp dụng thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế bất động sản

(NLĐO)- Chưa đề xuất áp dụng thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế bất động sản, giữ nguyên cách thu thuế suất 2%/giá trị giao dịch hiện nay.

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản hiện nay không có nhà cho người thu nhập trung bình

(NLĐO) - TS Trần Du Lịch khẳng định thị trường bất động sản hiện nay giống như máy bay chỉ có hạng thương gia, không có nhà cho người thu nhập trung bình.

doanh nghiệp bất động sản bất động sản khảo sát thị trường 6 tháng đầu năm Liverpool trở lại đường đua
