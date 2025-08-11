Ngày 11-8, lãnh đạo UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã thành lập tổ công tác để làm rõ nguyên nhân xuất hiện dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né khiến dư luận phản ứng.

Theo đó, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video được các du khách đưa lên, phản ứng về tình trạng ô nhiểm khi tắm biển Mũi Né.



Dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né. Ảnh: NDCC



Cụ thể, du khách quay lại cảnh một luồng nước thải đen ngòm, kéo dài hàng chục mét từ đoạn cuối của một cơ sở du lịch thuộc khu vực đối diện Đồi Cát Bay Mũi Né thẳng ra biển.

Dòng nước đen, bốc mùi hôi khiến nhiều du khách bất bình.

"Chúng tôi rất bức xúc. Sáng sớm chúng tôi ra bãi biển để hít thở không khí trong lành mà dòng nước bẩn thải thẳng ra như thế này thì không ai chịu nổi" – một du khách nói.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Mũi Né đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra.



Dòng nước kéo thành luồng dài, bốc mùi hôi ra thẳng biển Mũi Né. Ảnh: NDCC



"Trong sáng nay Tổ công tác để kiểm tra tại một số cơ sở du lịch đối diện Đồi Cát Bay Mũi Né, được cho là nơi xuất phát dòng nước ô nhiễm. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch kiểm tra toàn bộ các cơ sở du lịch ven biển để giám sát hệ thống xử lý nước thải, không để ảnh hưởng môi trường" – lãnh đạo UBND phường Mũi Né thông tin.

Còn theo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Né, trong sáng 11-8, cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường thì dòng nước bẩn đã được lấp bằng cát. Tuy nhiên, quan sát bằng mắt vẫn có thể thấy được dấu vết luồng nước chảy.

Sốc với hình ảnh dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né. Video: NDCC



"Việc kiểm tra bên trong cơ sở du lịch được cho là xuất hiện nước thải chảy ra ngoài bãi biển thì phải được lập kế hoạch, có sự phối hợp liên ngành để làm rõ" – đơn vị này cho biết.



