Pháp luật

Sốc với quy mô đường dây trộm cắp, giết mổ chó ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, giết mổ chó theo quy định

Ngày 9-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đồng loạt ra quân triệt phá 2 điểm trộm cắp, giết mổ và tiêu thụ chó quy mô rất lớn trên địa bàn xã Đức Lập và phường Ninh Thạnh.

Đường dây trộm và giết mổ chó quy mô lớn tại Tây Ninh bị triệt phá - Ảnh 1.

Đường dây trộm và giết mổ chó quy mô lớn tại Tây Ninh bị triệt phá - Ảnh 2.

Đường dây trộm và giết mổ chó quy mô lớn tại Tây Ninh bị triệt phá - Ảnh 3.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt cùng tang vật

Tại điểm đầu tiên ở xã Đức Lập, lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 29 con chó - tổng trọng lượng khoảng 275 kg. Đáng chú ý, để phục vụ việc trộm cắp, nhóm này trang bị hung khí và phương tiện gồm: 1 ô tô, 4 xe máy, súng điện, bình xịt hơi cay, mũi tên tự chế, máy làm lông chó và nhiều dụng cụ giết mổ.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đã triệt phá điểm thứ 2 tại phường Ninh Thạnh, bắt giữ thêm 4 đối tượng. Quy mô tại đây khiến lực lượng chức năng không khỏi bất ngờ khi thu giữ hơn 1,2 tấn thịt chó, tương đương 104 con.

Để vận chuyển và lưu trữ số lượng lớn thịt chó trộm cắp, các đối tượng đã trang bị một xe tải chuyên dụng, hệ thống tủ đông công nghiệp dung tích lên đến 761 lít và nhiều thiết bị khò gas phục vụ việc giết mổ chó tại chỗ.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng khai nhận đường dây này hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công chặt chẽ từ khâu trộm cắp, thu gom đến giết mổ chó và đưa đi tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc kịp thời triệt xóa đường dây tội phạm manh động này không chỉ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương mà còn góp phần ổn định đời sống, giải tỏa nỗi bức xúc của người dân trước nạn "cẩu tặc" lộng hành.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

