Sôi động Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Trong 2 ngày 15 và 16-6, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Festival biển "Hội An - Cảm xúc mùa hè" với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi và rộng khắp tại các bãi biển Cửa Đại, An Bàng, Tân Thành và đảo Cù Lao Chàm.