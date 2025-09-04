"Soi" năng lực tân binh

Dịp FIFA Days kỳ này trùng với thời điểm U23 Việt Nam thi đấu vòng loại Giải U23 châu Á 2026 nên HLV Kim Sang-sik nhường quyền chỉ đạo tập luyện của tuyển quốc gia cho trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh.

"Cánh chim lạ" Hoàng Phúc

Trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam kỳ này có 3 cầu thủ thuộc TP HCM là trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TP HCM) và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (CLB Becamex TP HCM). Tiến Linh và Minh Khoa xuất thân từ CLB Bình Dương cũ, là những gương mặt quen thuộc khoác áo tuyển quốc gia. Nhưng Hoàng Phúc được xem là tân binh của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Khi thi đấu ở CLB TP HCM (nay là CLB Công an TP HCM), Hoàng Phúc là chốt chặn tin cậy ở hàng thủ đội chủ sân Thống Nhất. Hoàng Phúc không có thể hình quá ấn tượng song là mẫu hậu vệ cần mẫn và đọc tình huống nhanh nhạy. Trong 2 mùa giải V-League 2023-2024 và 2024-2025, Hoàng Phúc là một trong những cầu thủ được ra sân thi đấu nhiều nhất, góp phần giúp "chiến hạm đỏ" trụ hạng thành công.

Chính vì vậy, khi CLB TP HCM được chuyển giao và đổi tên thành CLB Công an TP HCM từ mùa giải 2025-2026, cầu thủ sinh năm 2001, gốc Vĩnh Long là một trong những trụ cột được giữ lại để giúp đội bóng ngành công an khẳng định chỗ đứng ở V-League.

Hoàng Phúc xuất thân từ trung tâm PVF và được đôn lên đội 1 Phố Hiến thi đấu Giải Hạng nhất mùa 2020. Sau đó 1 năm, anh chuyển sang CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và thể hiện kỹ năng của một trung vệ giàu sức mạnh. Màn trình diễn ấn tượng của Hoàng Phúc sớm thu hút các nhà tuyển trạch và anh nhanh chóng khoác áo CLB TP HCM từ mùa giải V-League 2023.

Từ thời điểm này, Hoàng Phúc dần chiếm được vị thế trong đội hình xuất phát, kết hợp cùng thủ môn Patrik Lê Giang tạo nên hàng thủ vững chắc trước khung thành CLB TP HCM. Thống kê từ năm 2023, Hoàng Phúc đã có 44 trận thi đấu cho đội chủ sân Thống Nhất ở các đấu trường quốc nội. Trước khi có lần đầu lên tuyển Việt Nam, Hoàng Phúc từng khoác áo U19 quốc gia năm 2019. Năm 2022, Hoàng Phúc được triệu tập bổ sung lên tuyển U23 quốc gia tham dự Giải U23 Đông Nam Á song phải lỡ hẹn vì bị chấn thương.

Nhận xét về học trò, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá: "Hoàng Phúc đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu V-League. Hoàng Phúc sẽ phát triển nhanh nếu biết tiết chế, thể hiện bản lĩnh trên sân".

Trần Hoàng Phúc (bìa phải) - tân binh của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 9-2025. Ảnh: CLB CÔNG AN TP HCM

"Làn gió mới" Đinh Quang Kiệt

Tương tự Hoàng Phúc, trung vệ Đinh Quang Kiệt cũng là tân binh của tuyển Việt Nam kỳ này. Cầu thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai mới 18 tuổi nhưng đã cao 1,96 m, trở thành cầu thủ trẻ nhất và cao nhất trong lịch sử tuyển Việt Nam.

Trước đó, Quang Kiệt từng được thử sức trong màu áo U16, U19, thậm chí U23 quốc gia nhưng không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp đồng trang lứa. Tuy nhiên, khi CLB Hoàng Anh Gia Lai chia tay hàng loạt trụ cột trước mùa giải 2025-2026, Quang Kiệt có nhiều cơ hội được thi đấu V-League.

Nhận xét về Quang Kiệt, HLV Lê Quang Trãi của CLB Hoàng Anh Gia Lai ngợi khen: "Chúng tôi xác định đây là cầu thủ có tiềm năng lớn, phải kiên trì và tạo cơ hội thi đấu tối đa. Cậu ấy đã thi đấu 3 trận và có màn thể hiện tốt. So với mùa trước, cậu ấy tiến bộ nhiều. Hy vọng thời gian tới, Kiệt sẽ tiến bộ và có nhiều đóng góp hơn cho CLB cũng như thể hiện năng lực khi được gọi tập trung đội tuyển quốc gia".

Tuyển Việt Nam đang ráo riết rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhiều khả năng quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ trao cơ hội thi đấu cho các tân binh trong các trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội (ngày 4-9) và CLB Nam Định (7-9).



