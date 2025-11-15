Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025

Giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025 đã khởi tranh sáng 15-11 tại Sân vận động Tao Đàn (TP HCM), do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) phối hợp tổ chức.

Đây là sân chơi thể thao thường niên nhằm nâng cao sức khỏe, thắt chặt tinh thần đồng đội và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp SAMCO: "Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Hiệu quả".

Ông Phạm Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty SAMCO, tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng

Năm 2025 cũng là dấu mốc kỷ niệm 21 năm thành lập Tổng Công ty SAMCO (26.11.2004 – 26.11,2025), ghi dấu hành trình phát triển và khẳng định vị thế của thương hiệu trong ngành cơ khí giao thông vận tải Việt Nam.

Lãnh đạo SAMCO chụp ảnh lưu niệm với các đội bóng

Giải năm nay quy tụ 22 đội bóng, chia làm 2 bảng đấu, trong đó có 6 đội khách mời đầy tiềm năng: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ phía Nam, Cục An ninh Mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phía Nam.

So kè quyết liệt

Điểm mới của mùa giải 2025 là sự xuất hiện của hai chiếc cúp vô địch, trong đó có cúp dành cho khối khách mời.

Đặc biệt, Cúp SAMCO LEAGUE sẽ trở thành Cúp luân lưu hằng năm, góp phần hình thành truyền thống thể thao, tinh thần thi đấu cống hiến và sức hấp dẫn lâu dài cho các mùa giải tiếp theo.

Bên cạnh đó, hệ thống giải thưởng năm nay được nâng cao về giá trị và hình thức, hứa hẹn mang lại động lực mạnh mẽ, khích lệ tinh thần thi đấu fair-play và bùng nổ cảm xúc của các cầu thủ.

Giải đấu nhằm nâng cao sức khỏe, thắt chặt tinh thần đồng đội và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp SAMCO

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với các hoạt động: diễu hành đội bóng, chào cờ, phát biểu khai mạc, biểu diễn Vovinam và Cheerleader, trao hoa và cờ lưu niệm.

Hệ thống giải thưởng năm nay được nâng cao về giá trị và hình thức, hứa hẹn mang lại động lực mạnh mẽ, khích lệ tinh thần thi đấu fair-play và bùng nổ cảm xúc của các cầu thủ.

Các tiết mục Cheerleader mang lại bầu khí sôi động, tạo năng lượng và sự phấn khởi cho các cầu thủ cũng như khán giả; trong khi màn biểu diễn Vovinam thể hiện tinh thần mạnh mẽ, kỹ thuật và truyền thống võ thuật Việt Nam.

Lễ bế mạc và tranh chức vô địch diễn ra vào ngày 22-11.