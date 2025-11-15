Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025

An Chi

(NLĐO) – Đây là sân chơi thể thao thường niên nhằm nâng cao sức khỏe, thắt chặt tinh thần đồng đội và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp SAMCO

Giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025 đã khởi tranh sáng 15-11 tại Sân vận động Tao Đàn (TP HCM), do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) phối hợp tổ chức. 

Đây là sân chơi thể thao thường niên nhằm nâng cao sức khỏe, thắt chặt tinh thần đồng đội và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp SAMCO: "Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Hiệu quả".

Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025 - Ảnh 1.

Ông Phạm Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty SAMCO, tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng

Năm 2025 cũng là dấu mốc kỷ niệm 21 năm thành lập Tổng Công ty SAMCO (26.11.2004 – 26.11,2025), ghi dấu hành trình phát triển và khẳng định vị thế của thương hiệu trong ngành cơ khí giao thông vận tải Việt Nam.

Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025 - Ảnh 2.

Lãnh đạo SAMCO chụp ảnh lưu niệm với các đội bóng

Giải năm nay quy tụ 22 đội bóng, chia làm 2 bảng đấu, trong đó có 6 đội khách mời đầy tiềm năng: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ phía Nam, Cục An ninh Mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phía Nam.

Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025 - Ảnh 3.

So kè quyết liệt

Điểm mới của mùa giải 2025 là sự xuất hiện của hai chiếc cúp vô địch, trong đó có cúp dành cho khối khách mời. 

Đặc biệt, Cúp SAMCO LEAGUE sẽ trở thành Cúp luân lưu hằng năm, góp phần hình thành truyền thống thể thao, tinh thần thi đấu cống hiến và sức hấp dẫn lâu dài cho các mùa giải tiếp theo.

 Bên cạnh đó, hệ thống giải thưởng năm nay được nâng cao về giá trị và hình thức, hứa hẹn mang lại động lực mạnh mẽ, khích lệ tinh thần thi đấu fair-play và bùng nổ cảm xúc của các cầu thủ.

Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025 - Ảnh 4.

Giải đấu nhằm nâng cao sức khỏe, thắt chặt tinh thần đồng đội và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp SAMCO

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với các hoạt động: diễu hành đội bóng, chào cờ, phát biểu khai mạc, biểu diễn Vovinam và Cheerleader, trao hoa và cờ lưu niệm. 

Sôi nổi giải bóng đá SAMCO LEAGUE 2025 - Ảnh 5.

Hệ thống giải thưởng năm nay được nâng cao về giá trị và hình thức, hứa hẹn mang lại động lực mạnh mẽ, khích lệ tinh thần thi đấu fair-play và bùng nổ cảm xúc của các cầu thủ.

Các tiết mục Cheerleader mang lại bầu khí sôi động, tạo năng lượng và sự phấn khởi cho các cầu thủ cũng như khán giả; trong khi màn biểu diễn Vovinam thể hiện tinh thần mạnh mẽ, kỹ thuật và truyền thống võ thuật Việt Nam.

Lễ bế mạc và tranh chức vô địch diễn ra vào ngày 22-11.

Tin liên quan

Tưng bừng hội thao SAMCO 2024

Tưng bừng hội thao SAMCO 2024

(NLĐO) - Hội thao SAMCO năm 2024 có 19 đơn vị thành viên và trực thuộc tham gia, với 5 môn, 17 nội dung thi đấu và hơn 500 vận động viên tham gia.

SAMCO tiếp sức người lao động khó khăn đón Tết

(NLĐO) - Công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Tổng Công ty SAMCO đã được hỗ trợ kịp thời để vượt qua nghịch cảnh, vui Tết Ất Tỵ

SAMCO văn hóa doanh nghiệp đoàn thanh niên sân vận động chức vô địch giao thông vận tải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo