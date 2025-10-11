Sôi nổi Hội diễn văn nghệ “Satra trong trái tim tôi”

Hướng đến chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (02/11/1995 – 02/11/2025), hội diễn văn nghệ "SATRA trong trái tim tôi" đã diễn ra với sự tham gia của gần 50 tiết mục đến từ 18 đơn vị thành viên trong toàn hệ thống SATRA, tại Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh.

Hội diễn không chỉ là hoạt động văn hóa – văn nghệ thường niên mà còn là dịp để người lao động SATRA thể hiện tài năng, giao lưu học hỏi, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đại gia đình SATRA.

Sân chơi nghệ thuật mang đậm dấu ấn ngành nghề

Các tiết mục dự thi năm nay được đầu tư công phu, phong phú về thể loại như đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, tốp ca và hợp ca, có múa minh họa sinh động. Nội dung các bài hát tập trung ca ngợi truyền thống, thành tựu và quá trình phát triển của Tổng Công ty; tôn vinh người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị sáng tác và biểu diễn các ca khúc mới, tự biên tự diễn, gắn liền với đặc thù ngành nghề và hoạt động thực tiễn của đơn vị mình – một điểm nhấn sáng tạo trong hội diễn năm nay.

Gần 50 tiết mục – 18 đơn vị – Một trái tim SATRA

Với sự tham gia của gần 50 tiết mục từ 18 đơn vị thành viên, hội diễn năm nay ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ các công ty con, công ty liên kết và các phòng ban trực thuộc Tổng Công ty. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một thông điệp yêu thương gửi gắm đến SATRA – nơi không chỉ là môi trường làm việc mà còn là ngôi nhà chung của hàng ngàn người lao động.

Ban Tổ chức dự kiến trao nhiều giải thưởng giá trị cho các tiết mục xuất sắc ở từng thể loại, với mức thưởng lên đến 10 triệu đồng cho giải tập thể cao nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, sáng tạo và tâm huyết của các đội thi.

Lan tỏa hình ảnh SATRA – Gắn kết cộng đồng

Thông qua hội diễn, SATRA không chỉ tạo sân chơi văn hóa cho người lao động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Tổng Công ty – một thương hiệu gắn liền với sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm qua. Đây cũng là dịp để các đơn vị thành viên thể hiện bản sắc riêng, đồng thời cùng nhau hướng đến mục tiêu chung: phát triển bền vững và nhân văn.