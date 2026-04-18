Sôi nổi ngày hội đạp xe vì hoà bình tại Quảng Trị

Sáng 18-4, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Báo Thanh Niên phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc "Ngày hội đạp xe vì hòa bình".

Đây là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Ngày hội đạp xe vì hòa bình được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, thu hút đông đảo vận động viên, người dân tham gia

Ngay từ sáng sớm, đông đảo vận động viên, người dân và du khách đã có mặt dưới chân kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải thực hiện Lễ Thượng cờ đầy trang nghiêm. Sau đó, các đoàn đạp xe diễu hành qua cầu Hiền Lương, phát động phong trào rèn luyện thể chất gắn với thông điệp hòa bình.

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh; thăm hỏi, trao quà cho 50 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng quà tặng).

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị

Theo Ban tổ chức, sự kiện thu hút đông đảo vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ nhiều câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài tỉnh. Để góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực, Ban tổ chức cũng đã mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia.

"Ngày hội đạp xe vì hòa bình" được đánh giá là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Quảng Trị; đồng thời, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao trong và ngoài nước, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng...

Được biết, ngày mai (19-4), giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" sẽ diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị. Giải gồm 3 nội dung dành cho nam theo các nhóm tuổi và 1 nội dung dành cho nữ không phân nhóm tuổi.



