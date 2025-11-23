HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Arsenal - Tottenham: Khách khó gây sốc

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng hiện tại họ đang phải đối mặt với một số lo ngại về chấn thương.

Soi tỉ số trận Arsenal – Tottenham: Quyết chiến ở Emirates - Ảnh 1.

Trung vệ William Saliba (Arsenal) và Micky van de Ven (Tottenham)

Cả trung vệ Gabriel và hậu vệ cánh năng động Riccardo Calafiori đều dính chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế khiến hàng thủ Arsenal trở nên mong manh.

Sẽ có màn pháo hoa rực rỡ khi Arsenal và Tottenham đối đầu nhau trong trận derby Bắc London diễn ra lúc 23 giờ 30 đêm nay, Chủ nhật, 23-11.

Trong khi bản hợp đồng đắt giá Viktor Gyokeres đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận derby địa phương. Noni Madueke và Martin Odegaard cũng bị nghi ngờ về khả năng ra sân. 

Trong khi đó, Tottenham đã lội ngược dòng từ việc bị dẫn trước hai bàn để chia điểm với Manchester United trước loạt trận FIFA là một lời cảnh báo cho thầy trò Mikel Arteta.

Đoàn quân của Thomas Frank nhiều khả năng sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công trong trận derby chủ nhật, nhưng việc ngăn cản Arsenal ghi bàn tại sân Emirates là chuyện nói dễ hơn làm. 

Xét đến tất cả các khía cạnh, giới chuyên môn dự đoán rằng một bàn thắng sẽ chia rẽ hai đội trong trận derby Bắc London. Danh sách chấn thương của Tottenham khá dài, bao gồm những cái tên như James Maddison, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall và Ben Dvies. Tiền vệ cánh Mohammed Kudus đang là mối nghi ngờ lớn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, chỉ mỗi mình cựu HLV Harry Redknapp là tin rằng Tottenham có thể làm tung lưới chủ nhà nhưng ông đoán Arsenal sẽ thắng 2-1. Trong lúc, huyền thoại Arsenal Paul Merson khi đoán Pháo thủ chỉ thắng 1-0, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả 2-0, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton đoán tỉ số 3-0.

Nguyên do của sự thiếu thống nhất này chính là yếu tố ghi bàn từ những pha đá phạt. Ai cũng biết Arsenal đã ghi 10 bàn từ những pha bóng chết, chiếm 50% số bàn thắng của họ. 

Nhưng Tottenham là đội để lọt lưới ít nhất (chỉ 2 lần) từ những quả đá phạt. Một yếu tố cho thấy đội quân của Thomas Frank đang rất thành công trong việc chống phạt góc và đá phạt.

Dự đoán: Arsenal - Tottenham 2-1

Đối đầu trực tiếp

Arsenal có lịch sử đối đầu áp đảo ở trận derby này: Thắng 5/6 trận derby gần nhất tại Premier League và chỉ thua 1/32 lần tiếp Tottenham trên sân nhà.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ trong 4 lần gặp gần nhất chỉ là 1 bàn cách biệt.

15-1-2025

Arsenal

Tottenham

2-1

15-9-2024

Tottenham

Arsenal

0-1

28-4-2024

Tottenham

Arsenal

2-3

24-9-2023

Arsenal

Tottenham

2-2

15-1-2023

Tottenham

Arsenal

0-2

01-10-2022

Arsenal

Tottenham

3-1

12-5-2022

Tottenham

Arsenal

3-0

26-9-2021

Arsenal

Tottenham

3-1

14-3-2021

Arsenal

Tottenham

2-1

06-12-2020

Tottenham

Arsenal

2-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

23/11 23:30

[1] Arsenal vs Tottenham [5]

1.975

0 : 1 1/4

1.90

2.025

2 3/4

1.825

23/11 23:30

[1] Arsenal vs Tottenham [5]

1.975

0 : 1 1/4

1.90

1.85

2 1/2

2.025

23/11 23:30

[1] Arsenal vs Tottenham [8]

2.00

0 : 1 1/4

1.90

1.85

2 1/2

2.025

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã chênh lệch lớn khi Arsenal chấp hẳn 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 97 thua 90. Đến sáng nay chỉ nhích chút cửa chủ nhà thành ăn đủ, thua 9. 

Xem ra, chẳng ai dám mạo hiểm chọn cửa dưới, nhưng đây là thời điểm tốt để theo Tottenham khi Arsenal đang khủng hoảng hàng thủ.

Soi tỉ số trận Arsenal – Tottenham: Quyết chiến ở Emirates - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Arsenal – Tottenham: Quyết chiến ở Emirates - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-0 và 2-0 với giá đặt 1 ăn chỉ 6.7. Sau đó là tỉ số 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, còn 3-0 thì ăn 10, còn 3-1 thì ăn 12. Tỉ số hòa 1-1 cũng gây nhiều chú ý với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3. Các tỉ số ngược như Tottenham thắng 0-1 ăn đến 17, còn 1-2 ăn đến 22.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester City: Làm sao cản được Haaland?

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester City: Làm sao cản được Haaland?

(NLĐO) – Hãy chờ đợi một bầu không khí sôi động tại St.James' Park khi Newcastle và Manchester City đối đầu nhau rạng sáng 23-11

Soi tỉ số trận Liverpool - Nottingham Forest: Mưa bàn thắng ở Anfield

(NLĐO) - Tiếp đội đứng áp chót Nottingham Forest là cơ hội để Liverpool tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân Anfield, vấn đề chỉ là họ sẽ thắng với tỉ số nào.

Soi tỉ số trận Burnley – Chelsea: Mảnh đất lành Turf Moor

(NLĐO) - Chelsea thường để Burnley chia điểm trên sân nhà nhưng lại thắng rất đậm trên sân khách. Truyến thống đó sẽ tái hiện ở Turf Moor lúc 19g30 ngày 22-11.

Arsenal Tottenham Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo