Trung vệ William Saliba (Arsenal) và Micky van de Ven (Tottenham)

Cả trung vệ Gabriel và hậu vệ cánh năng động Riccardo Calafiori đều dính chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế khiến hàng thủ Arsenal trở nên mong manh.

Sẽ có màn pháo hoa rực rỡ khi Arsenal và Tottenham đối đầu nhau trong trận derby Bắc London diễn ra lúc 23 giờ 30 đêm nay, Chủ nhật, 23-11.

Trong khi bản hợp đồng đắt giá Viktor Gyokeres đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận derby địa phương. Noni Madueke và Martin Odegaard cũng bị nghi ngờ về khả năng ra sân.

Trong khi đó, Tottenham đã lội ngược dòng từ việc bị dẫn trước hai bàn để chia điểm với Manchester United trước loạt trận FIFA là một lời cảnh báo cho thầy trò Mikel Arteta.

Đoàn quân của Thomas Frank nhiều khả năng sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công trong trận derby chủ nhật, nhưng việc ngăn cản Arsenal ghi bàn tại sân Emirates là chuyện nói dễ hơn làm.

Xét đến tất cả các khía cạnh, giới chuyên môn dự đoán rằng một bàn thắng sẽ chia rẽ hai đội trong trận derby Bắc London. Danh sách chấn thương của Tottenham khá dài, bao gồm những cái tên như James Maddison, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall và Ben Dvies. Tiền vệ cánh Mohammed Kudus đang là mối nghi ngờ lớn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, chỉ mỗi mình cựu HLV Harry Redknapp là tin rằng Tottenham có thể làm tung lưới chủ nhà nhưng ông đoán Arsenal sẽ thắng 2-1. Trong lúc, huyền thoại Arsenal Paul Merson khi đoán Pháo thủ chỉ thắng 1-0, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả 2-0, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton đoán tỉ số 3-0.

Nguyên do của sự thiếu thống nhất này chính là yếu tố ghi bàn từ những pha đá phạt. Ai cũng biết Arsenal đã ghi 10 bàn từ những pha bóng chết, chiếm 50% số bàn thắng của họ.

Nhưng Tottenham là đội để lọt lưới ít nhất (chỉ 2 lần) từ những quả đá phạt. Một yếu tố cho thấy đội quân của Thomas Frank đang rất thành công trong việc chống phạt góc và đá phạt.

Dự đoán: Arsenal - Tottenham 2-1

Đối đầu trực tiếp

Arsenal có lịch sử đối đầu áp đảo ở trận derby này: Thắng 5/6 trận derby gần nhất tại Premier League và chỉ thua 1/32 lần tiếp Tottenham trên sân nhà.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ trong 4 lần gặp gần nhất chỉ là 1 bàn cách biệt.

15-1-2025 Arsenal Tottenham 2-1 15-9-2024 Tottenham Arsenal 0-1 28-4-2024 Tottenham Arsenal 2-3 24-9-2023 Arsenal Tottenham 2-2 15-1-2023 Tottenham Arsenal 0-2 01-10-2022 Arsenal Tottenham 3-1 12-5-2022 Tottenham Arsenal 3-0 26-9-2021 Arsenal Tottenham 3-1 14-3-2021 Arsenal Tottenham 2-1 06-12-2020 Tottenham Arsenal 2-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 23/11 23:30 [1] Arsenal vs Tottenham [5] 1.975 0 : 1 1/4 1.90 2.025 2 3/4 1.825

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã chênh lệch lớn khi Arsenal chấp hẳn 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 97 thua 90. Đến sáng nay chỉ nhích chút cửa chủ nhà thành ăn đủ, thua 9.

Xem ra, chẳng ai dám mạo hiểm chọn cửa dưới, nhưng đây là thời điểm tốt để theo Tottenham khi Arsenal đang khủng hoảng hàng thủ.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-0 và 2-0 với giá đặt 1 ăn chỉ 6.7. Sau đó là tỉ số 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, còn 3-0 thì ăn 10, còn 3-1 thì ăn 12. Tỉ số hòa 1-1 cũng gây nhiều chú ý với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3. Các tỉ số ngược như Tottenham thắng 0-1 ăn đến 17, còn 1-2 ăn đến 22.



