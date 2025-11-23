HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) - Sân Nou Camp chào đón cổ động viên Barcelona trở lại sau 909 ngày đại tu, nâng cấp và "La Blaugrana" chào sân mới bằng chiến thắng 4-0 trước Bilbao.

Barcelona đánh dấu ngày trở lại Camp Nou sau gần 3 năm bằng chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Athletic Bilbao, qua đó nối dài chuỗi 12 trận bất bại trước đối thủ xứ Basque và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu La Liga.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp - Ảnh 1.

Hơn 45.000 khán giả trở lại sân Nou Camp sau gần 3 năm

Với màn trình diễn vượt trội từ đầu đến cuối, đoàn quân của HLV Hansi Flick chứng minh rằng dù mùa giải đầy biến động, bản sắc Barcelona vẫn ở đó rực rỡ và hiệu quả. Ngay từ những phút đầu, Barcelona đã khiến Bilbao choáng ngợp bằng tốc độ và khả năng pressing tầm cao.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp - Ảnh 2.

Robert Lewandowski và đồng đội mừng bàn mở tỉ số từ phút thứ 4

Chỉ mất 4 phút để đội chủ nhà mở tỉ số, khi Robert Lewandowski nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng. Trong suốt khoảng 10 phút đầu, Bilbao gần như không thể lên bóng vượt quá vạch vôi giữa sân khi phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công từ Barcelona.

Dù chơi áp đảo, Barcelona không phải không gặp thử thách. Nico Williams là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội khách, tạo ra hai cơ hội rõ rệt cho Unai Gómez.

Tuy nhiên, tiền vệ trẻ của Bilbao đều bỏ lỡ đáng tiếc: Một lần đưa bóng đúng tầm bắt của thủ môn Joan García, lần sau lại sút vọt xà ngang trong tư thế thuận lợi.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp - Ảnh 3.

Ferran Torres nhân đôi cách biệt cho Barça ở phút bù giờ 45+3

Khi Bilbao chưa kịp hoàn hồn, Ferran Torres trừng phạt sai lầm bằng pha thoát xuống sút bóng qua người thủ thành Unai Simón ở phút bù giờ 45+3, nhân đôi cách biệt cho Barça.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp - Ảnh 4.

Fermín López ghi bàn trong trận đấu thứ 100 cho Barcelona

Mọi hy vọng của đội khách gần như tan biến ngay đầu hiệp hai. Fermín López bật tường đẹp mắt với Eric García trước khi tung cú sút uy lực ghi bàn thứ ba. Không lâu sau, Oihan Sancet bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng thô bạo với chính López, khiến Bilbao chỉ còn chơi với 10 người trong gần nửa giờ thi đấu cuối.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp - Ảnh 5.

Ferran Torres hoàn tất cú đúp từ pha kiến tạo của Lamine Yamal

Barcelona ung dung làm chủ thế trận, trong khi Athletic Bilbao thi đấu rời rạc, mệt mỏi và chỉ chờ hồi còi mãn cuộc. Lamine Yamal tạo dấu ấn với pha kiến tạo như đặt ở những phút cuối, giúp Ferran Torres ấn định tỉ số 4-0, kết quả phản ánh đúng thế trận một chiều.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp - Ảnh 6.

Barcelona tạm chiếm ngôi đầu khi Real Madrid còn chưa ra sân

Đây đã là trận sân nhà thứ sáu, Barcelona giành chiến thắng mùa này. Chuỗi 23 năm bất bại trên sân nhà trước Athletic tiếp tục được nối dài, còn Hansi Flick có cho mình một buổi tối gần như hoàn hảo cùng đội bóng trẻ trung nhưng đầy tiềm năng của ông.

Barcelona Ferran Torres Fermin Lopez Robert Lewandowski vòng 13 La Liga Lamine Yamal Barcelona 4-0 Bilbao
