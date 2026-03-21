Thể thao

Soi tỉ số trận Brighton - Liverpool: Căng thẳng cuộc chiến ở sân Amex

Trung Dũng

(NLĐO) - Brighton và Liverpool sẽ đối đầu nhau tại sân Amex trong một trận đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ cho đến phút… cộng thêm.

Soi tỉ số trận Brighton – Liverpool: Căng thẳng cuộc chiến ở sân Amex - Ảnh 1.

Simon Adingra (Bighton) và Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Brighton hướng đến 3 điểm

Chuyến hành quân của Liverpool đến sân Amex không bao giờ dễ dàng, khi họ chỉ thắng đúng 1 trong 4 chuyến làm khách ở miền duyên hải phía Nam. Đội chủ nhà Brighton hướng đến việc tiếp tục đà thắng lợi sau trận thắng 1-0 trước Sunderland, không có thêm lo ngại nào về chấn thương, và Minteh dự kiến sẽ giữ vị trí trong đội hình xuất phát sau khi ghi bàn thắng quyết định.

Brighton thi đấu khá ổn định trên sân nhà gần đây, giành được trung bình 1 điểm mỗi trận và ghi trung bình 0,8 bàn thắng, trong khi chỉ để thủng lưới 1 bàn mỗi trận. Việc giữ sạch lưới rất hiếm khi xảy ra tại Amex, chỉ chiếm 0% trong các trận đấu gần đây trên sân nhà, trong khi cả hai đội ghi bàn xảy ra trong 60% các trận đấu.

Liverpool đã đánh mất điểm trong trận hòa 1-1 với Tottenham nhưng vẫn là một thế lực, thắng 60% tổng số trận đấu của họ. Trên sân khách, Liverpool ghi trung bình 1,2 bàn thắng mỗi trận và chỉ không ghi bàn trong 20% số trận đấu.

Mohamed Salah dính chấn thương, nhiều khả năng vắng mặt dù anh truyền cảm hứng trong trận thắng Galatasaray 4-0 (ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn khác). Các fan The Reds dù sao cũng hy vọng là Salah vắng mặt sẽ giúp Liverpool chơi hay hơn khi không phải dồn bóng cho chân sút đã hết thời này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không mấy người tin Liverpool sẽ thắng trận này. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn kết quả hòa 1-1. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson tin Liverpool thắng 0-2, còn bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn kết quả 1-2, chỉ mình cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỷ số Brighton thắng 2-1.

Lời cảnh báo của siêu máy tính Opta

Theo phân tích của Opta, đây là một trong những trận đấu căng thẳng nhất cuối tuần, với Liverpool chỉ được đánh giá nhỉnh hơn một chút để giành chiến thắng. "Theo siêu máy tính, Liverpool chỉ được đánh giá nhỉnh hơn một chút để giành chiến thắng trên sân khách, với 37,2% cơ hội chiến thắng so với 36,6% của Brighton. Có 26,2% cơ hội hòa".

Điều đó cho thấy trận đấu này khó khăn như thế nào, đặc biệt khi Brighton đang có phong độ tốt và Liverpool vẫn đang cố gắng chứng minh rằng họ có thể duy trì phong độ mạnh mẽ.

Opta cũng chỉ ra một trong những mối lo ngại lớn nhất của Liverpool mùa này, đó là khả năng kết thúc trận đấu không tốt ở những phút cuối. "Liverpool đã để thủng lưới 8 bàn thắng ở phút thứ 90 (bao gồm cả thời gian bù giờ) tại Premier League mùa này. Cả 8 bàn thua này đều mang tính quyết định, khiến họ hòa (3) hoặc thua (5) trận đấu".

Trận đấu với Brighton mang đến những mối lo ngại quen thuộc. Cảm giác không chắc chắn đó đã được đề cập ở những nơi khác, với việc Chris Sutton dự đoán Brighton thắng 2-1 và đặt câu hỏi về phiên bản Liverpool nào sẽ xuất hiện trong trận đấu.

Tuy nhiên, vẫn có những lý do để lạc quan. Opta lưu ý rằng Liverpool đã đánh bại Brighton 2 lần tại Anfield mùa này, trong khi sự tự tin có được từ chiến thắng 4-0 trước Galatasaray sẽ tiếp thêm niềm tin cho toàn đội. Tuy nhiên, trận đấu này sẽ không dễ dàng, và Opta đã làm rõ điều đó trong bài phân tích trước trận đấu. "Brighton cũng đang có phong độ tốt, thắng ba trong bốn trận gần nhất (thua 1), trong khi Liverpool đã thua 9 trận mùa này".

Nếu HLV Arne Slot thực sự muốn biến màn trình diễn của Galatasaray thành tiêu chuẩn mới, thì đây là kiểu trận đấu sân khách mà Liverpool phải tìm cách giành chiến thắng.

Dự đoán: Brighton - Liverpool 1-2 (diễn ra lúc 19 giờ 30 - giờ Việt Nam, ngày 21-3)

Đối đầu trực tiếp

13-12-2025

Liverpool

Brighton

2-0

19-5-2025

Brighton

Liverpool

3-2

02-11-2024

Liverpool

Brighton

2-1

31-3-2024

Liverpool

Brighton

2-1

08-10-2023

Brighton

Liverpool

2-2

14-1-2023

Brighton

Liverpool

3-0

01-10-2022

Liverpool

Brighton

3-3

12-3-2022

Brighton

Liverpool

0-2

30-10-2021

Liverpool

Brighton

2-2

03-2-2021

Liverpool

Brighton

0-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

21/3 19:30

[12] Brighton - Liverpool [5]

1.925

1/4 : 0

1.95

1.925

2 3/4

1.95

21/3 19:30

[12] Brighton - Liverpool [5]

1.90

1/4 : 0

2.00

1.925

2 3/4

1.925

21/3 19:30

[12] Brighton - Liverpool [5]

1.925

1/4 : 0

1.975

1.875

2 3/4

2.00

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất hấp dẫn khi Liverpool chấp chủ nhà Brighton đồng nửa, cho lựa. Đến chiều tối qua, thị trường đã nghiêng về chủ nhà khi giá chỉ còn là Brighton ăn 9, thua đủ. Nhưng sáng nay, tỉ lệ đồng nửa vẫn giữ nguyên nhưng giá biến động thành Brighton ăn 92, thua 97. Giới thạo tin kháo nhau rằng tỉ lệ này giống hệt trận Bournemouth và Manchester United, nơi cửa trên thua đau khi Quỷ đỏ chia điểm với Bournemouth. Tuy nhiên, khi thị trường vẫn đang nghiêng về Brighton, chọn Liverpool vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Brighton – Liverpool: Căng thẳng cuộc chiến ở sân Amex - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Brighton – Liverpool: Căng thẳng cuộc chiến ở sân Amex - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 0-0 ăn 17 còn 2-2 ăn 12. Dù sao, cơ hội thắng của Liverpool vẫn được đánh giá cao với 1-2 có giá đặt 1 ăn 8.8. trong lúc 0-1 ăn 11, còn 0-2 ăn 12. Cửa thắng cho Brighton vẫn thu hút mọi người khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, 1-0 ăn 12, còn 2-0 ăn 18.


Ai hay, ai dở khi Man Utd rơi chiến thắng trước Bournemouth?
(NLĐO) - Harry Maguire, Casemiro, Bryan Mbeumo chỉ nhận điểm trung bình khi nhạt nhoà trong trận Man Utd hoà Bournemouth 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 21-3.

Chelsea căng sức để tránh thảm họa

Đội hình thay đổi liên tục, đường lối chưa rõ ràng và phong độ phập phù khiến Chelsea lâm vào khủng hoảng

Bóng đá Anh toàn thắng, Nottingham Forest và Villa vào tứ kết Europa League

(NLĐO) - Nottingham Forest và Aston Villa đều vượt qua vòng 1/8 Europa League theo những "kịch bản" khác nhau, bảo đảm quân số bóng đá Anh tại vòng tứ kết.

