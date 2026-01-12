Man Utd tệ thế nào sau trận thua Brighton ở Cúp FA?

Cuộc tiếp đón Brighton tối 11-1 không chỉ khép lại hành trình ngắn ngủi của Man Utd tại đấu trường lâu đời nhất nước Anh mà còn mở ra một chương thống kê đầy cay đắng trong lịch sử câu lạc bộ.

Đội khách chơi hiệu quả hơn và sớm cụ thể hóa ưu thế bởi bàn mở tỷ số của Brajan Gruda ở phút 12, trước khi "cố nhân" Danny Welbeck nhân đôi cách biệt ở phút 65.

Tiền đạo Welbeck, 35 tuổi, từng bị đẩy khỏi Old Trafford cách đây 11 năm. Kể từ đó, anh đã ghi tổng cộng 8 bàn vào lưới đội bóng cũ, con số đủ để khiến các cổ động viên "Quỷ đỏ" thêm phần chua chát.

Chủ nhà chỉ kịp rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Benjamin Sekso ở phút 85. Mọi hy vọng lật ngược thế cờ của họ nhanh chóng bị dập tắt khi tài năng trẻ Shea Lacey nhận thẻ đỏ ở phút 89.

Man Utd bị loại ngay vòng 3 Cúp FA. Ảnh: The Sun

Thất bại này kéo theo hàng loạt kỷ lục không mong muốn đối với đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

Trước hết, đây sẽ là mùa giải sớm nhất Man Utd chắc chắn trắng tay kể từ mùa 1970–1971. Thực tế, họ đã bị loại khỏi 2 đấu trường quốc nội là Cúp liên đoàn Anh và Cúp FA. Man Utd cũng không còn khả năng vô địch khi đang kém đội đầu bảng Arsenal tới 17 điểm sau 21 trận ở Ngoại hạng Anh.

"Hy vọng giành được một danh hiệu mùa này đã thực sự chấm dứt với Man Utd chỉ sau 11 ngày đầu tiên của năm 2026"- tờ SunSport bình luận.

Trớ trêu thay, ở mùa giải 1970-1971, "Quỷ đỏ" cũng đã phải thay tướng giữa chừng giống như hoàn cảnh hiện tại.

Việc bị loại khỏi Cup FA còn khiến Man Utd lần đầu tiên kể từ mùa 1914–1915 chỉ thi đấu tổng cộng dưới 40 trận trong một mùa giải, nếu tính các mùa trọn vẹn. Không chỉ dừng bước sớm ở chiến dịch đấu cúp quốc nội mà Man Utd cũng không có suất dự châu Âu mùa hiện tại.

"Điều này phản ánh rõ mức độ sa sút trên mọi đấu trường của đội chủ sân Old Trafford" – tờ SunSport viết thêm.

Không dừng lại ở đó, Brighton tiếp tục trở thành "khắc tinh" mới của Man Utd. Đội bóng này đã giành chiến thắng tại Old Trafford mùa thứ tư liên tiếp, chỉ chưa đầy 3 tháng trước và cũng tại nơi đây họ đè bẹp "Quỷ đỏ" với tỷ số 4–2 ở Premier League. Chuỗi kết quả ấy là điều hiếm thấy trong lịch sử Old Trafford.

Hệ lụy không chỉ dừng ở con số bởi kết quả này còn đẩy Darren Fletcher tới sát nguy cơ trở thành HLV tạm quyền đầu tiên trong lịch sử Man Utd không giành được chiến thắng nào. Trong bối cảnh ấy, mục tiêu khả dĩ nhất còn sót lại của "Quỷ đỏ" là cạnh tranh suất dự Champions League, dù ngay cả điều đó cũng bị đánh giá là vô cùng khó khăn.

Trên khán đài Old Trafford đêm qua, ống kính máy quay nhiều lần lia thấy hình ảnh chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson với gương mặt ủ rũ khi chứng kiến đội bóng cũ tiếp tục sa sút.