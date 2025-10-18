Soi tỉ số trận Manchester City – Everton: Mưa bàn thắng ở Etihad?

Phil Foden (phải, Manchester City) ghi bàn vào lưới Everton

Sau chiến thắng nhọc nhằn Brentford 1-0 trước trước loạt trận FIFA, Manchester City muốn tìm lại khí thế chiến thắng khi tiếp Everton trên sân nhà lúc 21 giờ hôm nay, 18-10. Hồi tháng 12, Everton đã xuất sắc cầm hòa Manchester City 1-1 trên sân Etihad (Erling Haaland sút hỏng quả 11m trong hiệp 2) và Pep Guardiola quả quyết là sẽ không để chuyện này tái diễn.

Manchester City quyết tâm duy trì cuộc đua vô địch và họ sẽ thi đấu hết mình trước Everton. Tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri đã cùng Rayan Ait-Nouri và Abdukodir Khusanov vẫn trong phòng điều trị, trong khi cựu cầu thủ Porto Nico có thể sẽ vào sân. Khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh người Ai Cập Omar Marmoush vẫn còn bỏ ngỏ và sẽ được đánh giá trước giờ bóng lăn.

Trên lý thuyết, Everton hoàn toàn có thể gây sốc cho Manchester City khi họ từng gây thất vọng cho khán giả sân Etihad mùa trước, còn hiện thời họ chỉ kém Manchester City 2 điểm nên chỉ đứng sau 3 bậc trên bảng xếp hạng. Họ cũng đang gây sốc ở Premier League khi vừa thắng Crystal Palace – đội có phong độ ấn tượng nhất giải.

Nhưng HLV David Moyes có thành tích rất tệ trước đoàn quân của Pep Guardiola: Moyes đã thua cả 8 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Manchester City, trong các giai đoạn dẫn dắt Man United (1), Sunderland (1) và West Ham (6). Lần gần nhất ông tránh được thất bại tại Etihad là khi dẫn dắt Everton trong nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 12-2012.

Trong khi tất cả Jarrad Branthwaite, Michael Keane và Merlin Rohl vẫn đang trong phòng hồi sức, tiền vệ Kiernan Dewsbury-Hall đã trở lại sau án treo giò, nhưng không gì đảm bảo Everton có thể trụ vững ở Etihad như 10 tháng trước.

Hơn nữa, tiền vệ tấn công Jack Grealish không thể khoác áo Everton đấu với đội Man City vì ràng buộc hợp đồng cho mượn (Man City cho Everton mượn anh). Ngôi sao trị giá 100 triệu bảng Anh thời điểm 2021 đang thăng hoa trong màu áo Everton nên vắng anh, sức mạnh hàng công và khả năng gây sốc của đội bóng vùng Merseyside sẽ suy giảm đáng kể.

Siêu máy tính Opta dự báo khả năng hòa của Everton là 18,5% trong lúc cửa thắng của Man City lên đến 65.9%.

Các chuyên gia đều thống nhất là Everton sẽ thua dễ dàng, vấn để chỉ còn là thua với tỉ số nào mà thôi. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự báo kết quả 2-0, cựu tiền đạo Chris Sutton cũng chọn tỉ số tương tự, cựu chuyên gia dự đoán cùa BBC Mark Lawrenson đoán cách biệt đến 4-1 trong lúc cựu HLV Harry Redknapp tin khoảng cách chỉ 3-1.

Dự đoán: Manchester City – Everton 3-1

Đối đầu trực tiếp

Manchester City bất bại trong 16 lần gặp Everton gần nhất tại Premier League (thắng 13 hòa 3) kể từ trận thua 0-4 tại Goodison Park vào tháng 1-2017.

19-4-2025 Everton Manchester City 0-2 26-12-2024 Manchester City Everton 1-1 10-2-2024 Manchester City Everton 2-0 27-12-2023 Everton Manchester City 1-3 14-5-2023 Everton Manchester City 0-3 31-12-2022 Manchester City Everton 1-1 26-2-2022 Everton Manchester City 0-1 21-11-2021 Manchester City Everton 3-0 23-5-2021 Manchester City Everton 5-0 17-2-2021 Everton Manchester City 1-3





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 18/10 21:00 [5] Manchester City vs Everton [8] 1.975 0 : 1 1/4 1.95 2.025 2 3/4 1.90

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester City chấp 1 trái 1 trái rưỡi, giá 97-95. Đến chiều qua, thị trường đã biến đổi thành 90-97, và sáng nay giá Manchester City là ăn 9 thua đủ. Cho dù thị trường đang đổ nhẹ cửa trên, nhưng thật mạo hiểm khi chọn cửa dưới.

Kết quả hòa 1-1 mùa trước vẫn là một cú sốc khi rất ít người tin nó sẽ lặp lại. Mệnh giá cho tỉ số 1-1 lần này là đặt 1 ăn 9.2. Tỉ số được ưa chuộng nhất là Manchester City thắng 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.1, trong lúc 1-0 ăn 7.5, còn 2-1 ăn đến 8. Tỉ số 3-0 có mệnh giá 9.2, trong lúc 3-1 ăn 11.Tỉ số 2-2 và 0-1 đều là kết quả không tưởng khi có mệnh giá đặt 1 ăn đến 20.







