Thể thao

Soi tỉ số trận Nottingham Forest - Chelsea: Khí thế của The Blues

Trung Dũng

(NLĐO) - Chelsea cần xốc lại khí thế của chiến thắng Liverpool ở vòng trước để tạo đà đánh bại chủ nhà như họ từng thắng Forest trong 2 lần làm khách gần đây.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Chelsea: Khí thế của The Blues - Ảnh 1.

Cole Palmer vắng mặt là một tổn thất cho Chelsea trên sân City Ground

Nottingham sẽ chạm trán Chelsea vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 18-10, trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Nottingham Forest sẽ đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường khi họ tiếp đón Chelsea. HLV Ange Postecoglu đang đứng trước nguy cơ mất việc, đồng nghĩa với việc đây là trận đấu buộc phải thắng đối thủ trên cơ như Chelsea.

Olaoluwa Aina, Oleksandr Zinchenko và Douglas Luiz đều đang trong phòng điều trị. Postecoglu vẫn đang "lên gân' các học trò nhưng ông vẫn chưa thắng trận nào và City Ground chưa bao giờ là pháo đài thực sự khi đối mặt The Blues.

Đối với Chelsea, chiến thắng kịch tính 2-1 trước nhà đương kim vô địch Liverpool ở vòng 7 đã cho thấy tiềm lực và sức mạnh thực sự của gã khổng lồ London. Và với bầu không khí tiêu cực trong phòng thay đồ của Forest, nhiều khả năng Chelsea sẽ giành trọn ba điểm trong trận đấu sớm chiều thứ Bảy.

Hậu vệ phải Reece James vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, cũng như Enzo Fernandez, trong khi Cole Palmer vẫn đang trong phòng hồi phục. Dù sao đi nữa, Enzo Maresca có chiều sâu đội hình và các học trò của ông sẽ chứng minh được giá trị của mình trên sân.

Điều kỳ lạ là giới bình luận vẫn lo lắng sự thất thường của Chelsea và không hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào thầy trò Enzo Maresca. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự báo kết quả hòa 1-1, cựu chuyên gia dự đoán của BBC Mark Lawrenson cũng chọn tỉ số tương tự, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đều tin Chelsea sẽ thắng 2-1

Dự đoán: Nottingham Forest - Chelsea 1-2

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025

Nottingham Forest

Chelsea

0-1

06-10-2024

Chelsea

Nottingham Forest

1-1

11-5-2024

Nottingham Forest

Chelsea

2-3

02-9-2023

Chelsea

Nottingham Forest

0-1

13-5-2023

Chelsea

Nottingham Forest

2-2

01-1-2023

Nottingham Forest

Chelsea

1-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

18/10 18:30

[17] Nottingham Forest - Chelsea [7]

1.95

1/2 : 0

1.925

2.00

2 3/4

1.925


18/10 18:30

[17] Nottingham Forest - Chelsea [7]

1.925

1/2 : 0

1.95

1.90

2 3/4

1.95


18/10 18:30

[17] Nottingham Forest vs Chelsea [7]

1.925

1/2 : 0

1.975

1.95

2 3/4

1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Chelsea chấp hẳn nửa trái, cho lựa, đã chuyển dần sang Nottingham chỉ còn ăn 92, cho thấy thị trường vẫn đang đổ nhẹ vào cửa dưới bởi Chelsea có thể 'mất lửa' khi đón các tuyển thủ trở về sau loạt trận FIFA.

Hơn nữa, họ cũng thiếu Cole Palmer và Enzo Fernandez, nên cửa thắng khá mờ nhạt. Dù sao thì theo Chelsea vẫn yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Chelsea: Khí thế của The Blues - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Chelsea: Khí thế của The Blues - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc cửa thắng 1-2 của Chelsea cũng được nhiều người chọn nên có mệnh giá đặt 1 ăn 8. Các kết quả đáng chú ý khác là Chelsea thắng 0-1 có giá 9.2, hoặc thắng 0-2 có giá đặt 1 ăn 10. Phần thắng của chủ nhà Nottingham không được đánh giá cao khi 1-0 và 2-1 đều có giá đặt 1 ăn đến 13, trong lúc 2-0 ăn đến 23.


Tin liên quan

Paul Scholes dội gáo nước lạnh vào tham vọng World Cup của tuyển Anh

Paul Scholes dội gáo nước lạnh vào tham vọng World Cup của tuyển Anh

(NLĐO) – Cựu danh thủ Paul Scholes hoài nghi về tương lai của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 nếu các ngôi sao không tỏa sáng

Messi tổ chức Messi Cup, mời đội từng bị Barcelona ghét nhất

(NLĐO) - Messi đã công bố giải đấu Cup mang tên bản thân với 8 đội bóng hàng đầu thế giới tranh tài ở lứa tuổi U16.

Tây Ban Nha thắng đậm Bulgaria 4-0, áp sát vòng chung kết World Cup 2026

(NLĐO) – Thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng với lực lượng rất mạnh, Tây Ban Nha vẫn duy trì được phong độ đáng sợ với chiến thắng nghiền ép Bulgaria trên sân nhà.

Ngoại hạng Anh Chelsea Nottingham Forest Soi tỉ số
