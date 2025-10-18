Soi tỉ số trận Nottingham Forest - Chelsea: Khí thế của The Blues

Cole Palmer vắng mặt là một tổn thất cho Chelsea trên sân City Ground

Nottingham sẽ chạm trán Chelsea vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 18-10, trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Nottingham Forest sẽ đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường khi họ tiếp đón Chelsea. HLV Ange Postecoglu đang đứng trước nguy cơ mất việc, đồng nghĩa với việc đây là trận đấu buộc phải thắng đối thủ trên cơ như Chelsea.

Olaoluwa Aina, Oleksandr Zinchenko và Douglas Luiz đều đang trong phòng điều trị. Postecoglu vẫn đang "lên gân' các học trò nhưng ông vẫn chưa thắng trận nào và City Ground chưa bao giờ là pháo đài thực sự khi đối mặt The Blues.

Đối với Chelsea, chiến thắng kịch tính 2-1 trước nhà đương kim vô địch Liverpool ở vòng 7 đã cho thấy tiềm lực và sức mạnh thực sự của gã khổng lồ London. Và với bầu không khí tiêu cực trong phòng thay đồ của Forest, nhiều khả năng Chelsea sẽ giành trọn ba điểm trong trận đấu sớm chiều thứ Bảy.

Hậu vệ phải Reece James vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, cũng như Enzo Fernandez, trong khi Cole Palmer vẫn đang trong phòng hồi phục. Dù sao đi nữa, Enzo Maresca có chiều sâu đội hình và các học trò của ông sẽ chứng minh được giá trị của mình trên sân.

Điều kỳ lạ là giới bình luận vẫn lo lắng sự thất thường của Chelsea và không hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào thầy trò Enzo Maresca. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự báo kết quả hòa 1-1, cựu chuyên gia dự đoán của BBC Mark Lawrenson cũng chọn tỉ số tương tự, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đều tin Chelsea sẽ thắng 2-1

Dự đoán: Nottingham Forest - Chelsea 1-2

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025 Nottingham Forest Chelsea 0-1 06-10-2024 Chelsea Nottingham Forest 1-1 11-5-2024 Nottingham Forest Chelsea 2-3 02-9-2023 Chelsea Nottingham Forest 0-1 13-5-2023 Chelsea Nottingham Forest 2-2 01-1-2023 Nottingham Forest Chelsea 1-1





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 18/10 18:30 [17] Nottingham Forest - Chelsea [7] 1.95 1/2 : 0 1.925 2.00 2 3/4 1.925









Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Chelsea chấp hẳn nửa trái, cho lựa, đã chuyển dần sang Nottingham chỉ còn ăn 92, cho thấy thị trường vẫn đang đổ nhẹ vào cửa dưới bởi Chelsea có thể 'mất lửa' khi đón các tuyển thủ trở về sau loạt trận FIFA.

Hơn nữa, họ cũng thiếu Cole Palmer và Enzo Fernandez, nên cửa thắng khá mờ nhạt. Dù sao thì theo Chelsea vẫn yên tâm hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc cửa thắng 1-2 của Chelsea cũng được nhiều người chọn nên có mệnh giá đặt 1 ăn 8. Các kết quả đáng chú ý khác là Chelsea thắng 0-1 có giá 9.2, hoặc thắng 0-2 có giá đặt 1 ăn 10. Phần thắng của chủ nhà Nottingham không được đánh giá cao khi 1-0 và 2-1 đều có giá đặt 1 ăn đến 13, trong lúc 2-0 ăn đến 23.



