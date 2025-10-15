Tây Ban Nha thắng đậm Bulgaria 4-0, áp sát vòng chung kết World Cup 2026

Tiếp đón Bulgaria tại sân nhà José Zorrilla ở Valladolid rạng sáng 15-10, tuyển Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội khi dội vào mành lưới đối phương bốn bàn, duy trì thành tích toàn thắng tại bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.



Bulgaria nỗ lực chống đỡ những đợt tấn công của chủ nhà Tây Ban Nha

HLV Luis de la Fuente tung ra đội hình gần như mạnh nhất, trong khi Bulgaria của tân HLV Aleksandar Dimitrov có đến tám sự thay đổi so với trận thua 1-6 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, thế trận một chiều vẫn nhanh chóng được thiết lập. Mới phút thứ 9, thủ môn Svetoslav Vutsov đã phải trổ tài cản phá cú sút xa của Alex Baena.

Sau đó, Pedri và tiền đạo trẻ Samu Aghehowa liên tục uy hiếp khung thành đội khách nhưng bóng hết lần này đến lần khác bị cản phá hoặc tìm đến xà ngang.

Mikel Merino đang đạt phong độ cực cao ở cả Arsenal lẫn tuyển Tây Ban Nha

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại bàn mở tỉ số ở phút 35. Từ quả tạt của trung vệ Robin Le Normand, tiền vệ Mikel Merino bật cao đánh đầu ghi bàn, phá vỡ thế bế tắc và mở màn cho một đêm dễ dàng của "La Roja". Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận.

Dù Borja Iglesias bỏ lỡ liền ba cơ hội ngon ăn, đội chủ nhà vẫn nhân đôi cách biệt ở phút 55 khi Merino hoàn tất cú đúp, lần này cũng bằng một pha đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền chuẩn xác của Alex Grimaldo.

Mikel Merino hoàn tất cú đúp cực kỳ ấn tượng

Bulgaria chỉ tạo được một cơ hội đáng kể khi thủ quân Kiril Despodov thoát xuống và dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Càng về cuối, đội khách càng rệu rã và tiếp tục mắc sai lầm. Phút 79, hậu vệ Atanas Chernev lúng túng đá phản lưới nhà trong nỗ lực cản đường chuyền của Aleix Garcia.

Aleix Garcia (9) vui mừng sau khi được đối phương tặng bàn thắng

Đến phút bù giờ, trung vệ Martin Georgiev phạm lỗi với Mikel Merino trong vòng cấm, giúp Mikel Oyarzabal ấn định chiến thắng 4-0 từ chấm 11 m.

Mikel Oyarzabal đều đặn lập công cho "La Roja"

Sau 4 trận đã đấu, Tây Ban Nha ghi tổng cộng 15 bàn và chưa để lọt lưới lần nào, vững vàng ở ngôi đầu bảng E. Đoàn quân của HLV De la Fuente đang hướng tới việc giành quyền góp mặt ở vòng chung kết World Cup lần thứ 13 liên tiếp.

Tây Ban Nha trên đường giành vé dự kỳ World Cup thứ 13 liên tiếp

Trong khi đó, Bulgaria chính thức bị loại sau loạt thất bại liên tiếp – minh chứng rõ ràng cho khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội.