Sớm đưa Dinh I Bảo Đại ở Đà Lạt trở lại hoạt động

Dinh I Bảo Đại đìu hiu sau hơn 1 năm 6 tháng dừng hoạt động.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Dinh I Bảo Đại (số 01 Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đến nay vẫn đóng cửa sau khi UBND tỉnh thu hồi từ dự án King Palace kể từ ngày 26-4-2024.



Thời điểm dừng hoạt động ngày 26-4-2024, UBND TP Đà Lạt (cũ) được giao tiếp tục bảo quản, chăm sóc để chống xuống cấp, xây dựng phương án đấu giá quyền thuê đối với Dinh I Bảo Đại. Cơ quan này cũng thành lập một tổ công tác để quản lý, bảo vệ dinh thự này.

Trả lời Báo Người Lao Động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện nay, Dinh I vẫn đang tạm ngừng phục vụ khách để thực hiện các yêu cầu về hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án trước đây theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Dinh I Bảo Đại là một địa điểm du lịch được yêu thích ở Đà Lạt đang phải dừng hoạt động hơn 1,5 năm nay.

Theo Kết luận 929/KL-TTCP, dự án đầu tư tại Dinh I phải kết thúc và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc hoàn tất thủ tục để tiếp nhận, quản lý và khai thác lại Dinh I đang cần thêm thời gian do tài sản liên quan được điều chỉnh theo hợp đồng dân sự, cần xử lý theo trình tự của pháp luật dân sự.



UBND tỉnh đã giao các sở, ngành phối hợp rà soát toàn diện hiện trạng pháp lý, đất đai và tài sản tại Dinh I; xây dựng phương án quản lý, khai thác phù hợp nhằm sớm đưa điểm di sản này hoạt động trở lại theo hướng an toàn, đúng quy định và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử – văn hóa.