Sớm thống nhất quy trình tuyển giáo viên

Lãnh đạo nhiều nhà trường ở TP HCM cho biết hiện các đơn vị mới chỉ thực hiện thống kê nhu cầu nhân sự ở mỗi trường. Trong khi quy trình tuyển dụng phải qua nhiều công đoạn, thủ tục. Nếu không có hướng dẫn sớm thì từ nay đến khi khai giảng, nhiều trường phải xoay xở các phương án giảng dạy.

Lúng túng

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12 cũ), cho biết năm học 2025-2026, trường có khoảng 1.400 học sinh (HS), tăng thêm 1 lớp so với năm học trước. HS tăng, đi kèm với thiếu giáo viên (GV), bên cạnh việc một số GV đặc thù còn thiếu lâu nay là GV âm nhạc, mỹ thuật. Dù vẫn thiếu ít hơn so với các đơn vị khác, song theo bà Nhung, trường hiện thiếu 9 GV do số HS tăng, GV nghỉ hưu, chuyển công tác…, hiện vẫn đang chờ hướng dẫn. Bà cho biết vừa qua, trường đã thực hiện báo cáo nhu cầu nhân sự năm học mới về địa phương. "Tuy nhiên, tuyển dụng nhân sự phải qua nhiều quy trình từ nộp hồ sơ, phỏng vấn…nên phía cơ sở mong sớm có hướng dẫn để chuẩn bị năm học mới được kỹ càng, chu đáo" - bà Nhung bày tỏ.

Nhiều cơ sở giáo dục ở TP HCM hiện sốt ruột chờ hướng dẫn quy trình chung để thực hiện. Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh), cho hay trường hiện thiếu 2 GV thể dục, công nghệ và phụ trách Đội. Dù vậy, theo ông Thái, trong trường hợp vào năm học mới mà chưa kịp tuyển dụng, trường sẽ tính toán các phương án để bảo đảm HS được học tập, rèn luyện đầy đủ theo quy định.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở TP HCM cho biết trước đây khi chưa thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, với các trường hợp tuyển dụng nhân sự trường học theo dạng hợp đồng, nhà trường sẽ thông qua hội đồng sư phạm mỗi trường, gửi về Phòng Nội vụ và báo cáo về quận. "Hiện nay quy định trên không còn, các nhà trường chỉ nghe tuyển dụng GV giao về Sở GD-ĐT nhưng chưa biết quy trình cụ thể ra sao" - hiệu trưởng này cho hay.

Các cơ sở giáo dục tại TP HCM đang chờ hướng dẫn về tuyển dụng giáo viên cho năm học mới. Ảnh: TẤN THẠNH

Xoay xở vượt khó

Theo bà Lê Thị Tuyết Nhung, ngoài chờ hướng dẫn quy trình tuyển dụng, nhà trường cũng tính đến các phương án trong trường hợp khai giảng năm học mới mà còn thiếu GV. "May mắn là hiện trường đã có 1 GV âm nhạc và 1 GV mỹ thuật. Trong trường hợp chưa tuyển kịp, sẽ tính phương án để thầy cô tăng tiết dạy, hưởng phụ trội. "Ngoài ra, với các môn còn thiếu sẽ mời GV thỉnh giảng, bảo đảm có HS là có GV đứng lớp" - bà Nhung nói.

Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), cho biết năm học mới trường có hơn 2.000 HS. Hiện vẫn đang thiếu GV các bộ môn như giáo dục công dân, âm nhạc, mỹ thuật. Trong khi chờ hướng dẫn, nhà trường đã tính đến các phương án như mời GV thỉnh giảng hoặc phân công GV còn dư giờ choàng tiết, đảm nhiệm đứng lớp.

Trong khi nhiều nhà trường đau đầu với việc tuyển GV thì nhiều cơ sở giáo dục cũng đau đầu không kém với tình trạng thừa GV. Theo ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (phường Xóm Chiếu), các năm trước, khi thiếu GV thì thực hiện hợp đồng thỉnh giảng nhưng 2 năm trở lại đây, HS liên tục giảm nên các trường ở phường đang dư GV.

Tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ đòi hỏi một quy trình tuyển dụng thống nhất. Theo lãnh đạo một trường tiểu học ở TP HCM, quy trình tuyển dụng, điều động, luân chuyển GV cần sớm được quy về một mối để từ đó tuyển dụng, điều phối phù hợp, tránh tình trạng thừa thiếu GV cục bộ. Theo vị này, thực tế không phải trường nào cũng thiếu GV, mà có trường đang dôi dư do những năm gần đây, HS giảm hoặc đi học ở địa phương khác. Thừa GV nhưng lại không thể muốn là điều động sang nơi thiếu...

Giao sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trước đây, cả nước có 705 cấp quận, huyện thì là 705 đầu mối quản lý cán bộ, GV từ mầm non, tiểu học, THCS. Điều này dẫn đến nguyên nhân thừa, thiếu GV cục bộ do cấp quận, huyện không thể điều động GV từ quận, huyện này sang quận, huyện khác. Chính vì thế, nếu hiện nay giao về cấp phường, xã tuyển dụng GV thì tình trạng trên sẽ càng trầm trọng vì phường, xã này cũng không thể điều động GV sang phường, xã khác. Do vậy, tại hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện quản lý giáo dục theo chính quyền địa phương 2 cấp tổ chức ngày 5-8, trước băn khoăn của các địa phương, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS do chủ tịch UBND cấp xã, phường quyết định. Việc tuyển dụng, điều động GV là trách nhiệm của sở GD-ĐT.