Sơn Tùng M-TP xuất hiện gây tranh cãi

Nhan sắc Sơn Tùng M-TP đặt cạnh David Beckham

Sơn Tùng M-TP được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Danh sách đề cử "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" do TC Candler tổ chức định kỳ hàng năm, luôn thu hút sự chú ý của công chúng thế giới.

"Bạn muốn đề cử ai? Gương mặt yêu thích của bạn là ai? Ai là người xứng đáng nhất đến từ quốc gia của bạn? Nếu bạn muốn đề cử và bình chọn, hãy tham gia cùng hơn 70.000 thành viên trên nền tảng Patreon của chúng tôi! Hãy cùng tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận về những gương mặt tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới!", lời kêu gọi của BTC "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" luôn có hiệu quả tức thì.

Năm nay, khán giả Việt Nam cũng nhiệt tình tham gia đề cử. Nhiều gương mặt Việt được người hâm mộ đề cử như ca sĩ/vũ công Hùng Huỳnh (Gemini Hùng Huỳnh), hot girl/người mẫu Lê Thị Khánh Huyền (Khánh Huyền 2K4), ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Jack, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Huỳnh Thúy Ngân, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân…

Danh sách đề cử cho "vui là chính"

Danh sách do fan bình chọn

Đáng nói, khi cái tên Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong danh sách đề cử cùng với David Beckham, Junhyung (GHOST9), Hồ Ca, James (Cortis), Chanyeol (EXO), Keanu Reeves, Connor Atorrie, Henry Cavill, Chris Hemsworth… cùng các thành viên của BTS như RM, JiMin, Jungkook…cư dân mạng xuất hiện luồng dư luận trái chiều.

Nhiều ý kiến băn khoăn việc Sơn Tùng M-TP có nhan sắc ngang với các siêu sao thế giới có vẻ hơi không thực tế lắm.

Thực tế thì danh sách đề cử thường niên 100 gương mặt nam/nữ đẹp nhất thế giới (có từ năm 1990, được đưa ra dựa trên ngoại hình, thần thái, cá tính và sức ảnh hưởng) đã vấp không ít tranh cãi trái chiều, bị cho mang tính cảm tính và cá nhân khi thiếu một hội đồng giám khảo chuyên môn chính thức nào được công bố rõ ràng.

Không khó để nhận thấy, danh sách này bị chi phối bởi fandom (đặc biệt là K-pop và các quốc gia có lượng người dùng mạng xã hội lớn như Việt Nam, Thái Lan) nên thiếu tính thuyết phục.

Vì vậy, việc có mặt trong danh sách đề cử này chỉ mang tính giải trí, cảm tính là chính chứ không có tính thuyết phục về mặt thực tế.