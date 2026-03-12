HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Sơn Tùng M-TP xuất hiện gây tranh cãi

Thùy Trang

(NLĐO)- Có mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của giới TC Candler, Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi.

Nhan sắc Sơn Tùng M-TP đặt cạnh David Beckham

Sơn Tùng M-TP xuất hiện gây tranh cãi - Ảnh 1.

Sơn Tùng M-TP được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Danh sách đề cử "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" do TC Candler tổ chức định kỳ hàng năm, luôn thu hút sự chú ý của công chúng thế giới.

"Bạn muốn đề cử ai? Gương mặt yêu thích của bạn là ai? Ai là người xứng đáng nhất đến từ quốc gia của bạn? Nếu bạn muốn đề cử và bình chọn, hãy tham gia cùng hơn 70.000 thành viên trên nền tảng Patreon của chúng tôi! Hãy cùng tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận về những gương mặt tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới!", lời kêu gọi của BTC "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" luôn có hiệu quả tức thì. 

Năm nay, khán giả Việt Nam cũng nhiệt tình tham gia đề cử. Nhiều gương mặt Việt được người hâm mộ đề cử như ca sĩ/vũ công Hùng Huỳnh (Gemini Hùng Huỳnh), hot girl/người mẫu Lê Thị Khánh Huyền (Khánh Huyền 2K4), ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Jack, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Huỳnh Thúy Ngân, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân…

Danh sách đề cử cho "vui là chính"

Sơn Tùng M-TP xuất hiện gây tranh cãi - Ảnh 2.

Danh sách do fan bình chọn

Đáng nói, khi cái tên Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong danh sách đề cử cùng với David Beckham, Junhyung (GHOST9), Hồ Ca, James (Cortis), Chanyeol (EXO), Keanu Reeves, Connor Atorrie, Henry Cavill, Chris Hemsworth… cùng các thành viên của BTS như RM, JiMin, Jungkook…cư dân mạng xuất hiện luồng dư luận trái chiều. 

Nhiều ý kiến băn khoăn việc Sơn Tùng M-TP có nhan sắc ngang với các siêu sao thế giới có vẻ hơi không thực tế lắm.

Thực tế thì danh sách đề cử thường niên 100 gương mặt nam/nữ đẹp nhất thế giới (có từ năm 1990, được đưa ra dựa trên ngoại hình, thần thái, cá tính và sức ảnh hưởng) đã vấp không ít tranh cãi trái chiều, bị cho mang tính cảm tính và cá nhân khi thiếu một hội đồng giám khảo chuyên môn chính thức nào được công bố rõ ràng. 

Không khó để nhận thấy, danh sách này bị chi phối bởi fandom (đặc biệt là K-pop và các quốc gia có lượng người dùng mạng xã hội lớn như Việt Nam, Thái Lan) nên thiếu tính thuyết phục. 

Vì vậy, việc có mặt trong danh sách đề cử này chỉ mang tính giải trí, cảm tính là chính chứ không có tính thuyết phục về mặt thực tế.

Tin liên quan

Sơn Tùng M-TP không tham gia Running Man Việt Nam

Sơn Tùng M-TP không tham gia Running Man Việt Nam

(NLĐO) - Đại diện truyền thông của Sơn Tùng M-TP khẳng định thông tin nam ca sĩ tham gia Running Man đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng nhan sắc Sơn Tùng M-Tp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo