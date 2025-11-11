HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Sơn Tùng M-TP không tham gia Running Man Việt Nam

Kim Ngân

(NLĐO) - Đại diện truyền thông của Sơn Tùng M-TP khẳng định thông tin nam ca sĩ tham gia Running Man đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện hình ảnh được cho là Sơn Tùng M-TP mặc áo hồng nhạt, phía sau dán bảng tên "SƠN TÙNG M-TP", được cho là buổi ghi hình Running Man Việt Nam mùa 3. Nhiều người hâm mộ mong chờ đây sẽ là "bom tấn khách mời" của chương trình.

Sơn Tùng M-TP không tham gia Running Man Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội và đại diện truyền thông của nam ca sĩ lên tiếng

Tuy nhiên, phía nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Dưới một bài viết liên quan đến thông tin Sơn Tùng tham gia Running Man, đại diện truyền thông của nam ca sĩ cho biết: "Mình xin phép được nhắc lại là nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP hoàn toàn không tham gia chương trình này như các thông tin và hình ảnh đang lan truyền. Việc sử dụng hình ảnh ghép bằng AI hoặc tung tin sai lệch dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi giả mạo và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ".

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là đã chỉnh sửa hoặc sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), không phản ánh thực tế. Đại diện nam ca sĩ cũng nhấn mạnh việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép có thể vi phạm pháp luật.

Sơn Tùng M-TP không tham gia Running Man Việt Nam - Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP được nhiều khán giả kỳ vọng xuất hiện trong chương trình thực tế

Nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP luôn là cái tên được khán giả kỳ vọng xuất hiện trong các chương trình thực tế. Trước đó, dàn cast của "2 Ngày 1 Đêm" từng bày tỏ mong muốn được mời Sơn Tùng làm khách mời đặc biệt, nhưng qua cả 4 mùa, nam ca sĩ vẫn chưa từng góp mặt.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng vẫn giữ phong cách kín tiếng, tập trung vào âm nhạc và rất hiếm khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

