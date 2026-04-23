Song Hye-kyo khoe nhan sắc xinh đẹp như "nữ thần"

Loạt ảnh Song Hye-kyo tham gia chuỗi sự kiện của thương hiệu Chaumet lan tỏa, giúp cái tên minh tinh này thành tâm điểm chú ý.

Theo đó, Song Hye-kyo diện đầm ren màu cam hồng, tóc đen dài, trông dịu dàng, rạng rỡ. Cô được khen ngợi trẻ trung khó tin, xinh đẹp như "nữ thần".

Một số ảnh khác thuộc chuỗi sự kiện cho thấy minh tinh này thay đổi diện mạo mới lạ với váy dài trắng, áo có phần cổ khoét sâu, chất liệu ren xuyên thấu, tóc ngắn.

Trước đó không lâu, chuyện ly hôn của Song Hye-kyo và chồng cũ Song Joong-ki bất ngờ bị bàn tán trở lại khi có bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Threads tố rằng nguyên nhân tan vỡ là do Song Hye-kyo.

Chủ nhân bài đăng tự xưng là con của một người phụ nữ là bạn thân cha Song Joong-ki, kể rằng một trong những lý do quan trọng khiến hôn nhân cặp đôi này kết thúc là vì Song Hye-kyo có quan điểm trái ngược nhà chồng. Cô yêu thích tự do, không muốn gián đoạn sự nghiệp vì việc mang thai, sinh con trong khi Song Joong-ki nghe lời cha, cho rằng gia đình phải sớm có con cái đủ đầy.

Hai bên trái ngược quan điểm, không tìm được tiếng nói chung dẫn đến tan vỡ. Hiện tại, Song Joong-ki đã có vợ con trong khi Song Hye-kyo vẫn lẻ bóng. Tuy vậy, Song Hye-kyo trông vẫn hạnh phúc với công việc và sự lựa chọn của mình. Cô tích cực tham gia phim và các sự kiện khác.

Trước sự lan truyền của bài đăng, Song Hye-kyo lẫn Song Joong-ki đều chưa đưa ra phản hồi nào.