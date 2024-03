Sống lại ký ức tuổi thơ với nhạc kịch "Disney 101"

Chương trình do các nghệ sĩ thuộc Impact Theatre Saigon (ITS) biểu diễn. Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Thiện (ITS) cho biết: "Chuyến đi lần này mang ý nghĩa rất quan trọng với ITS. Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn đánh giá cao từ giới chuyên môn, ITS đặt niềm tin rất lớn vào dự án này. Lần đầu tiên, nhóm tự trả chi phí và mang toàn bộ đội ngũ hơn 20 nhân sự từ TP HCM và cả ở Singapore đến Hà Nội để trình diễn".



Theo nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Thiện, hiện tại ITS đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng yêu nhạc kịch tại Việt Nam. Tuy ITS hoạt động chính ở TP HCM nhưng có rất nhiều bạn trẻ tại Hà Nội biết đến nhóm, mong muốn đồng hành và góp sức ở nhiều lĩnh vực như truyền thông, hậu cần, bán vé, phục trang, hóa trang...

ITS biểu diễn tại sân khấu Thiên Đăng TP HCM Ảnh: ITS

"Nhạc kịch hay sân khấu nói chung là một bộ môn nghệ thuật cần nhiều sự cộng tác không chỉ ở trên sân khấu mà tất cả các thành viên trong đội ngũ đều quan trọng, dù ở bất kỳ bộ phận nào. Vì vậy, khi thấy những bạn trẻ sẵn sàng góp sức để cùng ITS xây dựng cộng đồng qua các dự án nhạc kịch nhỏ, đây là những tín hiệu rất tích cực và cũng là động lực giúp ITS có những bước đi xa hơn trong thời gian tới" - nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Thiện bày tỏ.

Dự án nhạc kịch "Disney 101: The Ultimate Showdown" là một gameshow đậm chất nhạc kịch, với phần đối đầu giữa hai đội Disney Classics (những bộ phim Disney kinh điển như "The Little Mermaid", "The Lion King", "Frozen"…) và Disney Channel (những bộ phim đến từ Kênh truyền hình Disney như "Hannah Montana", "High School Musical", "Phineas and Ferb"…).

ITS là nhóm nghệ sĩ nhạc kịch Việt Nam chuyên nghiệp, đầy đam mê, nhiều kinh nghiệm trình diễn trong và ngoài nước. Được thành lập từ tháng 5-2023, ITS đã thực hiện 23 dự án trình diễn - giáo dục - kết nối cộng đồng. Hiện ITS đang ráo riết chuẩn bị dự án Trại hè Nhạc kịch và trao học bổng cho các bạn trẻ vào mùa hè 2024 sắp tới.