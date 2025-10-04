SOOBIN "chơi lớn"

“Cháy vé trong 12 phút” ở Hà Nội đến đại tiệc âm nhạc tại TP HCM

SOOBIN Hoàng Sơn mang All rounder vào TP HCM

"SOOBIN live concert: All Rounder the final" diễn ra ngày 29-11 tại The Global City (TP HCM). Đây là đêm diễn duy nhất và khép lại chuỗi concert solo lớn nhất trong sự nghiệp 14 năm của giọng ca "Phía sau một cô gái", hứa hẹn là "cơn địa chấn cuối năm" của Vpop.

Tháng 5-2025, hai đêm "SOOBIN live concert: All rounder" tại Hà Nội đã tạo nên hiện tượng chưa từng có: toàn bộ vé được bán sạch chỉ trong 12 phút – một con số mà nhiều ngôi sao Vpop mơ ước. Hai đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả, trở thành một trong những concert solo có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở kỷ lục thương mại, concert "All rounder" còn "gây bão" mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt thảo luận. SOOBIN khiến fan nể phục khi hát live 100%, tự chơi nhạc cụ, trình diễn vũ đạo và biến hóa qua nhiều thể loại – đúng tinh thần "nghệ sĩ toàn năng" mà anh đang theo đuổi. "Được hát trên sân khấu của chính mình, nhìn hàng nghìn người hát theo từng ca khúc, tôi thật sự xúc động. Đó là giấc mơ sau 14 năm làm nghề", SOOBIN chia sẻ.

All rounder ở TP HCM của SOOBIN: sân khấu ngoài trời hoành tráng nhất năm

SOOBIN chất chơi với All rounder the final

"All rounder the final" được xem là lời tri ân đặc biệt của SOOBIN gửi đến người hâm mộ miền Nam, trước khi khép lại hành trình hoành tráng nhất sự nghiệp. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc SlimV – bộ đôi "phù thủy concert" đã tạo nên thành công hai đêm diễn trước – tiếp tục đồng hành cùng SOOBIN. Họ hứa hẹn mang đến một phiên bản hoàn toàn mới, với setlist được remix, dàn dựng hiện đại và khách mời bí mật sẽ khiến khán giả "vỡ òa".

SOOBIN: từ hoàng tử ballad đến tham vọng nghệ sĩ toàn năng của VPOP

SOOBIN- một nghệ sĩ toàn năng

Từ Á quân Ngôi Sao Việt 2014 đến "Anh tài toàn năng" tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, SOOBIN đã chứng minh hành trình thăng hoa hiếm có của một nghệ sĩ trẻ.

Anh là chủ nhân của loạt bản hit "triệu view": Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Vài lần đón đưa, Giá như, Trò chơi, Blackjack, The Playah…Năm 2024, SOOBIN lập kỷ lục với 20 chiếc cúp danh giá chỉ trong một năm – từ Mai Vàng, WeChoice, Làn Sóng Xanh, Cống Hiến đến các giải thưởng uy tín khác.

SOOBIN đã có một năm bùng nổ

Không chỉ là ca sĩ, SOOBIN còn là nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ trình diễn, người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ – một "all-rounder" thực thụ của làng nhạc Việt. "SOOBIN live concert: all rounder the final" không chỉ là một đêm nhạc, mà là tuyên ngôn nghệ thuật của SOOBIN sau 14 năm cống hiến: mạnh mẽ, sáng tạo và không ngừng vượt giới hạn.

Với quy mô khổng lồ, đội ngũ sản xuất hàng đầu và năng lượng bùng nổ từ SOOBIN, đêm diễn tại TP HCM được kỳ vọng sẽ "cháy vé trong vài phút" và trở thành show đáng mong đợi nhất của Vpop cuối năm 2025.