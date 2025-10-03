Sốt xuất huyết khó lường hơn do biến đổi khí hậu

Ngày 3-10, tại hội nghị khoa học y học dự phòng năm 2025 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết sốt xuất huyết không còn là căn bệnh quen thuộc dễ ứng phó như trước, mà đã trở thành thách thức lớn hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cảnh báo biến đổi khí hậu đang đe dọa sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Trần Minh

Trong vài thập kỷ qua, gánh nặng toàn cầu tăng mạnh, các đợt bùng phát khó dự đoán, xảy ra thường xuyên hơn, khiến khoảng 50% dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh.

"Không chỉ sốt xuất huyết, nhiều bệnh nhạy cảm với khí hậu khác cũng gia tăng, như sự trở lại của Chikungunya hay khó khăn trong loại trừ sốt rét. Bão, lũ, nắng nóng cực đoan cũng trực tiếp gây thương vong, phá hủy cơ sở y tế và làm gia tăng bệnh tật, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi"- đại diện WHO chia sẻ.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh khủng hoảng khí hậu thực chất là một khủng hoảng y tế công cộng và Việt Nam chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Hệ quả là nhiều bệnh do nắng nóng, bệnh truyền qua muỗi và bệnh hô hấp liên quan ô nhiễm ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, y học dự phòng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành cũng nhấn mạnh ưu tiên "phòng bệnh" trong xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Điều trị bệnh nhân bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Kim Vân

"WHO cam kết đồng hành cùng Việt Nam, hỗ trợ bằng chứng, chính sách, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu"- bà Angela Pratt khẳng định.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức: Gánh nặng bệnh tật kép, gia tăng bệnh không lây nhiễm, tác động khí hậu, nguy cơ dịch bệnh mới nổi và tái nổi, cùng già hóa dân số.

Để thực hiện mục tiêu, Bộ trưởng giao Viện tập trung triển khai nghiêm các chủ trương, chính sách, đặc biệt là Nghị quyết 72; kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy; sớm hình thành CDC Trung ương và khu vực hiện đại, đủ năng lực ứng phó khẩn cấp...

GS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Tại buổi lễ, GS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhấn mạnh 80 năm qua, mỗi cán bộ của Viện, ở bất kỳ giai đoạn nào, đều nỗ lực hết mình để tạo nên những thành tựu đáng tự hào, khẳng định vị thế đơn vị đầu ngành y tế dự phòng."

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ đi trước, toàn thể cán bộ, viên chức cùng các đơn vị, tổ chức đã đồng hành, hỗ trợ Viện trong suốt hành trình xây dựng và phát triển.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được thành lập ngày 3-10-1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh chuyển giao Viện Pasteur Hà Nội cho Bộ Y tế, mở ra sứ mệnh mới cho Viện. Từ những năm 1960, Viện đã nghiên cứu và sản xuất nhiều loại vắc-xin thiết yếu như bại liệt, thương hàn, viêm gan B, viêm não Nhật Bản…, giữ vai trò chủ đạo trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, góp phần giúp Việt Nam thanh toán bại liệt (năm 2000) và loại trừ uốn ván sơ sinh (năm 2005). Hiện nay số vắc-xin trong chương trình tiêm chủng miễn phí đã tăng từ 6 lên 13 loại, giúp giảm mạnh tỉ lệ mắc và tử vong do nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã tổ chức tiêm hơn 260 triệu liều, trong đó có đóng góp quan trọng của Viện.



