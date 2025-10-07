Sốt xuất huyết tăng trong mùa mưa bão, nhiều ca tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sốt xuất huyết tăng trong mùa mưa bão, nhiều ca tử vong

N.Dung

(NLĐO) - Sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều địa phương, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nếu người bệnh chủ quan, nhất là trong thời điểm mưa bão.

Theo báo cáo công tác y tế tháng 9 của Bộ Y tế, trong tháng, cả nước ghi nhận 21.152 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong.

Sốt xuất huyết tăng trong mùa mưa bão, nhiều ca tử vong - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng

Tính từ ngày 14-12-2024 đến nay, cả nước ghi nhận 86.253 ca mắc và 17 ca tử vong, tăng 15,3% số mắc và 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024 (74.828/11).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 26-9 đến ngày 3-10), thành phố ghi nhận 336 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng so với tuần trước đó. Đồng thời, ghi nhận 17 ổ dịch mới. Hiện toàn thành phố còn 30 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động.

Gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch chỉ sau vài ngày sốt cao. Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Sốt xuất huyết thường bắt đầu với triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi người. Tuy nhiên, từ ngày thứ 4 – khi hạ sốt – bệnh có thể trở nặng, nhất là ở người cao tuổi, béo phì hoặc có bệnh nền. Bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan khi thấy đỡ sốt và cần được khám, theo dõi hằng ngày, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 để phát hiện sớm biến chứng.

PGS-TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết virus sốt xuất huyết Dengue có 4 type huyết thanh (D1–D4), lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh diễn tiến qua ba giai đoạn: Sốt (ngày 1–3), nguy hiểm (ngày 4–7) và hồi phục (ngày 7–10).

Hai cơ chế chính gây biến chứng là hạ tiểu cầu do virus ức chế tủy xương và tăng tính thấm thành mạch gây thoát huyết tương, dẫn đến cô đặc máu, sốc giảm thể tích – nguyên nhân chính gây tử vong.

Các trường hợp nhẹ có thể điều trị tại nhà nhưng uống đủ nước, dùng paracetamol hạ sốt, nghỉ ngơi và xét nghiệm máu hằng ngày. Tuyệt đối không tự truyền dịch, không dùng kháng sinh hoặc corticoid.

Người bệnh có dấu hiệu cảnh báo nặng như đau tức bụng, nôn nhiều, mệt lả, chảy máu mũi, lợi, tức ngực, khó thở… cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.

Sốt xuất huyết tăng mạnh mùa mưa bão - Ảnh 1.

Thời điểm mưa bão, lũ lụt tạo điều kiện virus, vi khuẩn gây bệnh như sốt xuất huyết phát triển. Ảnh: Hữu Hưng

"Nhiều người chủ quan, nghĩ sốt vài ngày sẽ khỏi nên ở nhà. Nhưng có trường hợp chưa xuất huyết vẫn bị cô đặc máu dẫn đến sốc và tử vong. Khi có biểu hiện sốt, cần đến cơ sở y tế để xét nghiệm, không tự điều trị tại nhà"- PGS Cường nói.

Bộ Y tế cảnh báo thời điểm mưa bão, lũ lụt hiện nay tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh phát triển, dễ gây các bệnh như tiêu chảy cấp, bệnh hô hấp, ngoài da, bệnh về mắt và sốt xuất huyết. Bộ yêu cầu các đơn vị y tế chuẩn bị lực lượng cơ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi cần.

Người dân được khuyến cáo tích cực diệt bọ gậy, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, ngủ màn cả ban ngày để phòng muỗi truyền bệnh.

Tin liên quan

Dịch bệnh sốt xuất huyết ở TP HCM tăng báo động, hơn 70% là ca mắc nặng

Dịch bệnh sốt xuất huyết ở TP HCM tăng báo động, hơn 70% là ca mắc nặng

(NLĐO) - Chỉ trong 1 tuần, TP HCM ghi nhận 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 74% là ca nặng phải nhập viện điều trị.

TP HCM: Số ca sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao

Hiện nhiều bệnh viện) tiếp nhận điều trị số lượng lớn ca sốt xuất huyết nặng ở cả người lớn và trẻ em

Sốt xuất huyết tại TP HCM: Gần 17.000 ca mắc, 10 người tử vong, bệnh viện sẵn sàng ứng phó

(NLĐO) - Hiện nhiều bệnh viện trên địa bàn TP tiếp nhận điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng ở cả người lớn và trẻ em.

mùa mưa bão sốt xuất huyết dịch bệnh dấu hiệu sốt xuất huyết SXH sốt cao tiểu cầu mưa lũ muỗi truyền bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo