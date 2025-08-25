Streamer Pháp tử vong ngay trong buổi phát sóng trực tiếp

Streamer Jean Pormanove - tên thật Raphael Graven, 46 tuổi – bị phát hiện tử vong ngay trong buổi phát trực tiếp trên nền tảng Kick tối 18-8. Khán giả đã báo cảnh sát khi thấy ông nằm bất động trên nệm.

Đến ngày 22-8, giới chức trách thông báo nguyên nhân tử vong có khả năng liên quan đến bệnh lý hoặc ngộ độc. Ông Graven vốn có tiền sử bệnh tim và đang điều trị tuyến giáp. Các công tố viên đã yêu cầu kiểm tra bổ sung, tới nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Streamer Jean Pormanove - tên thật Raphael Graven – qua đời ở tuổi 46. Nguồn: Instagram

Cái chết của ông Graven gây rúng động nước Pháp, nhất là khi ông "phải chịu đựng nhiều ngày bị bạo lực mạng và nhục mạ" trên Kick, nền tảng trực tuyến của Úc. Ông Graven nổi tiếng với các phiên livestream chơi game cùng những thử thách cực đoan bên cạnh 2 streamer khác là Naruto và Safine.

Bà Clara Chappaz, Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật số Pháp, hôm 22-8 xác nhận rằng trong một số video, ông Graven nói không muốn bị bạo hành nữa và muốn báo cảnh sát. Bà Chappaz gọi đây là minh chứng cho "Miền Tây hoang dã kỹ thuật số" và cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt nếu Kick không đảm bảo về nội dung kiểm duyệt.

Kick tuyên bố sẽ hợp tác với nhà chức trách. Tuy nhiên, cơ quan quản lý truyền thông Pháp Arcom đã chỉ trích khi nền tảng này khi vẫn cho phép công chúng xem lại video cảnh ông Graven qua đời trên sóng livestream, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý.

Cùng tham gia phiên livestream định mệnh kể trên, streamer Naruto bày tỏ trên Instagram: "Thật tiếc, JP (Raphael Graven) đã rời bỏ chúng ta. Người anh em, người bạn đồng hành, người bạn chiến đấu và sáu năm kề vai sát cánh, chưa bao giờ rời bỏ. Chúng tôi sẽ mãi nhớ anh".

Được biết, hồi tháng 1, Naruto và Safine từng bị cảnh sát tạm giam vì nghi ngờ có hành vi bạo lực đối người dễ tổn thương nhưng đã được thả. Họ phủ nhận những cáo buộc này.