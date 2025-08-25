HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Streamer Pháp tử vong ngay trong buổi phát sóng trực tiếp

Tường Như

(NLĐO) - Công tố viên tại Nice - Pháp cho biết kết quả khám nghiệm tử thi của streamer Jean Pormanove không có dấu hiệu chấn thương hay tác động từ bên ngoài.

Streamer Jean Pormanove - tên thật Raphael Graven, 46 tuổi – bị phát hiện tử vong ngay trong buổi phát trực tiếp trên nền tảng Kick tối 18-8. Khán giả đã báo cảnh sát khi thấy ông nằm bất động trên nệm.

Đến ngày 22-8, giới chức trách thông báo nguyên nhân tử vong có khả năng liên quan đến bệnh lý hoặc ngộ độc. Ông Graven vốn có tiền sử bệnh tim và đang điều trị tuyến giáp. Các công tố viên đã yêu cầu kiểm tra bổ sung, tới nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Streamer Pháp tử vong ngay trong buổi phát sóng trực tiếp - Ảnh 1.

Streamer Jean Pormanove - tên thật Raphael Graven – qua đời ở tuổi 46. Nguồn: Instagram

Cái chết của ông Graven gây rúng động nước Pháp, nhất là khi ông "phải chịu đựng nhiều ngày bị bạo lực mạng và nhục mạ" trên Kick, nền tảng trực tuyến của Úc. Ông Graven nổi tiếng với các phiên livestream chơi game cùng những thử thách cực đoan bên cạnh 2 streamer khác là Naruto và Safine.

Bà Clara Chappaz, Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật số Pháp, hôm 22-8 xác nhận rằng trong một số video, ông Graven nói không muốn bị bạo hành nữa và muốn báo cảnh sát. Bà Chappaz gọi đây là minh chứng cho "Miền Tây hoang dã kỹ thuật số" và cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt nếu Kick không đảm bảo về nội dung kiểm duyệt.

Kick tuyên bố sẽ hợp tác với nhà chức trách. Tuy nhiên, cơ quan quản lý truyền thông Pháp Arcom đã chỉ trích khi nền tảng này khi vẫn cho phép công chúng xem lại video cảnh ông Graven qua đời trên sóng livestream, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý.

Cùng tham gia phiên livestream định mệnh kể trên, streamer Naruto bày tỏ trên Instagram: "Thật tiếc, JP (Raphael Graven) đã rời bỏ chúng ta. Người anh em, người bạn đồng hành, người bạn chiến đấu và sáu năm kề vai sát cánh, chưa bao giờ rời bỏ. Chúng tôi sẽ mãi nhớ anh".

Được biết, hồi tháng 1, Naruto và Safine từng bị cảnh sát tạm giam vì nghi ngờ có hành vi bạo lực đối người dễ tổn thương nhưng đã được thả. Họ phủ nhận những cáo buộc này.

Tin liên quan

Nữ streamer bị quấy rối khi đang phát sóng trực tiếp

Nữ streamer bị quấy rối khi đang phát sóng trực tiếp

(NLĐO) - Nữ streamer người Hàn Quốc với biệt danh may5w đã bị một người đàn ông quấy rối khi cô đang phát sóng trực tiếp (streaming) trên nền tảng Twitch. Lúc này, may5w đang đến thăm Hồng Kông (Trung Quốc).

Livestream "đấu rượu", 2 streamer Trung Quốc tử vong

(NLĐO) - Vợ của streamer "Zhong Yuan Huang Ge" có 176.000 lượt theo dõi ở Trung Quốc xác nhận chồng mình đã tử vong do uống quá nhiều trong buổi livestream đấu rượu trước đó.

Trung Quốc: Nữ streamer bị trộm tro cốt để làm "âm hôn"

(NLĐO) - Ba nhân viên tang lễ ở miền Bắc Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì đánh cắp tro cốt của một người phụ nữ để bán cho 1 gia đình địa phương làm âm hôn.

streamer livestream tử vong Pháp
